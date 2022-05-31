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Piyasalar yeni baraja oturdu! Dolar, Euro altında son durum

Piyasalar yeni baraja oturdu! Dolar, Euro altında son durum

Yükseliş eğilimini sürdürüp iktidar tarafından kurulan barajı aşan döviz kuru yeni barajda yatay seyirde seyrini sürdürüyor. Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye'de yüzde 70'e dayanan yüksek enflasyon, artan jeopolitik riskler, rekor seviyesindeki negatif reel faize karşın etkisizleştirilen para politikası piyasaların ateşini yükseltmeye devam ediyor.

Dolar ve euro, bir süre devam eden stabil seyrinin ardından tekrar ibreyi yukarı çevirmiş, rekor seviyeleri görmüştü. Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı tüm hızıyla sürüyor. TL son üç haftada dolar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybederken, Aralık 2021’deki kur krizi sonrasında ilk kez 16 seviyesinin üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı birinci çeyreğinde %7,3 arttı. GSYH 2022 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı

 İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,39 TL'den başlayan Dolar 16,40 TL'den, 17,62 TL'den başlayan Euro 17,64 TL'den, 20,79 TL'den başlayan Sterlin ise 20,81 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,3910 lira, avronun satış fiyatı ise 17,6500 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.855 Dolar'dan, Gram altın 978 TL'den, Çeyrek altın 1.573 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.469 TL fiyatıyla işlem görüyor. 

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,55 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 31 bin 510 dolar, Ethereum ise bin 970 dolardan işlem görüyor.  

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

 Petrol fiyatları ise AB ve Petrol piyasasının dikkatle takip ettiği Çin etkisiyle yükselişe geçti. Dün 120 dolar seviyesinde bulunan brent petrol 123 dolara yaklaştı. ABD ham petrolü ise 118 doları gördü.

Petrol fiyatları Avrupa Birliği’nin Rusya’dan petrol ithalatını büyük ölçüde azaltmak konusunda mutabakat sağlamasının ardından sabah saatlerinde yükselirken, talebin mevsimsel olarak tırmandığı yaz aylarında arz sıkışıklığının daha da derinleşeceği endişeleri kuvvetlendi. 

Yükselen petrol ve dolayısıyla enerji fiyatları, tüketicilerin karşı karşıya kaldığı enflasyon sorunlarının kalıcı olabileceği kaygılarını da beraberinde getiriyor.

Petrol fiyatları, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

Benzinin litresi 25 TL'nin üzerinde

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yeni yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25 TL’ye, Ankara’da 25,10 TL’ye, İzmir’de 25,11 TL’ye yükseldi.

Dolar/TL kurundaki sert yükseliş ve petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle son bir yılda benzinin fiyatı yüzde 224, motorinin fiyatı yüzde 239 arttı.

 

 

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