Piyasalarda karışık cuma: Altın geri çekiliyor, Dolar kıpırdanmaya başladı

Haftanın son işlem gününde piyasalarda dikkat çeken bir hareketlilik var. Dolar Türk Lirası karşısında yükselişe geçerken, altın fiyatlarında geri çekilme var...

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından başlayan altın rallisi 2025 yılında hız kazanmış ve hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın yeni rekorları tekrar tekrar kırmıştı.

Ancak geçen haftayı düşüşle kapatan ve piyasa analistlerinin "artık düşüş başladı" dediği altın fiyatları bir sürpriz yapıp yeni haftaya da zirvede başlamıştı.

Yeni haftanın ilk 2 gününde yeniden yönünü yukarı çeviren altın fiyatları zirveye yürürken, ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz kararı ve FED Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının ardından yeniden düşüşe geçti.

Altın geri çekilirken haftannın son işlem günü olan bugün Dolar kurunda dikkat çeken bir hareketlilik var.

Güncel altın fiyatları ve döviz kurları

İşte 9 Mayıs 2025 saat 15:00 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum:

Ons Altın: 3.330 Dolar

Gram altın: 4.147 TL

Çeyrek altın: 6.851 TL

Yarım altın: 13.702 TL

Cumhuriyet altını: 28.189 TL

Gram gümüş: 40,46 TL

Dolar/TL: 38,74 TL

Euro/TL: 43,62 TL

Sterlin/TL: 51,47 TL

Dün doların satış fiyatı 38,62 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 38,62 TL olmuştu.