  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Piyasalarda karışık cuma: Altın geri çekiliyor, Dolar kıpırdanmaya başladı

Piyasalarda karışık cuma: Altın geri çekiliyor, Dolar kıpırdanmaya başladı

Piyasalarda karışık cuma: Altın geri çekiliyor, Dolar kıpırdanmaya başladı
Güncelleme:

Haftanın son işlem gününde piyasalarda dikkat çeken bir hareketlilik var. Dolar Türk Lirası karşısında yükselişe geçerken, altın fiyatlarında geri çekilme var...

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından başlayan altın rallisi 2025 yılında hız kazanmış ve hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın yeni rekorları tekrar tekrar kırmıştı.

Ancak geçen haftayı düşüşle kapatan ve piyasa analistlerinin "artık düşüş başladı" dediği altın fiyatları bir sürpriz yapıp yeni haftaya da zirvede başlamıştı.

Yeni haftanın ilk 2 gününde yeniden yönünü yukarı çeviren altın fiyatları zirveye yürürken, ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz kararı ve FED Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının ardından yeniden düşüşe geçti.

Altın geri çekilirken haftannın son işlem günü olan bugün Dolar kurunda dikkat çeken bir hareketlilik var.

Güncel altın fiyatları ve döviz kurları

İşte 9 Mayıs 2025 saat 15:00 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum:

Ons Altın: 3.330 Dolar

Gram altın: 4.147 TL
Çeyrek altın: 6.851 TL
Yarım altın: 13.702 TL
Cumhuriyet altını: 28.189 TL

Gram gümüş: 40,46 TL

Dolar/TL: 38,74 TL
Euro/TL: 43,62 TL
Sterlin/TL: 51,47 TL

Dün doların satış fiyatı 38,62 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 38,62 TL olmuştu.

 

text-ad
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı cumhuriyet altını altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı güncel altın fiyatları gümüş gümüş fiyatı kripto para bitcoin Ethereum bitcoin fiyatı BTC fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Uysal'ın oyuncu sevgilisi ile aşk pozları olay oldu Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Uysal'ın oyuncu sevgilisi ile aşk pozları olay oldu İşin uzmanından canlı yayında kademeli emeklilik bekleyenlere seslendi İşin uzmanından canlı yayında kademeli emeklilik bekleyenlere seslendi Dev zincir markete tarihi geçmiş kırmızı et baskını: Gözaltılar var! Dev zincir markete tarihi geçmiş kırmızı et baskını: Gözaltılar var! Mauro Icardi China Suarez ile nişanlandı, Wanda Nara'dan ilk tepki geldi Mauro Icardi China Suarez ile nişanlandı, Wanda Nara'dan ilk tepki geldi SONAR'ın mayıs ayı seçim anketi sızdı: CHP ile AK Parti arasında fark açılıyor SONAR'ın mayıs ayı seçim anketi sızdı: CHP ile AK Parti arasında fark açılıyor Bankaların Türk Lirası mevduat faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren bankalar Bankaların Türk Lirası mevduat faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren bankalar Cumhurbaşkanlığı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayları listesinde sürpriz isimler Cumhurbaşkanlığı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayları listesinde sürpriz isimler AK Parti'nin kalesindeki seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş AK Parti'nin kalesindeki seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş Asılsız ihbardan, KHK kararına.... Çok sayıda yeni kanun Meclis'ten geçti! Asılsız ihbardan, KHK kararına.... Çok sayıda yeni kanun Meclis'ten geçti! Sedat Peker'in memleket hasreti paylaşımlarının altında bu mu var ? Sedat Peker'in memleket hasreti paylaşımlarının altında bu mu var ?
Arkadaşı kansere yakalanınca mesleği öğrenip 3 yıldır arkadaşının bacasını tüttürmeye ediyor! Arkadaşı kansere yakalanınca mesleği öğrenip 3 yıldır arkadaşının bacasını tüttürmeye ediyor! CHP lideri Özel'den Yılmaz Özdil'e Sözcü TV ekranlarından rest! CHP lideri Özel'den Yılmaz Özdil'e Sözcü TV ekranlarından rest! Türkiye'deki fabrika açacak olan BYD'den sürpriz karar! Türkiye'deki fabrika açacak olan BYD'den sürpriz karar! Rektör engelli tuvaleti isteyen öğrenciden para istedi! Rektör engelli tuvaleti isteyen öğrenciden para istedi! Arda Güler'den mektup var! Hem de sadece bize değil, tüm dünyaya... Arda Güler'den mektup var! Hem de sadece bize değil, tüm dünyaya... Konya'da kan donduran olay: Kayıp olarak aranıyordu... Konya'da kan donduran olay: Kayıp olarak aranıyordu... Ankara fokur fokur kaynıyor: Ara seçim için 22 CHP'li milletvekili istifa mı edecek ? Ankara fokur fokur kaynıyor: Ara seçim için 22 CHP'li milletvekili istifa mı edecek ? Trafik canavarının yanıtını duyan polis donup kaldı! Trafik canavarının yanıtını duyan polis donup kaldı! MHP'den Amedspor'a Türk Bayraksız skandal afişi için dikkat çeken teklif! MHP'den Amedspor'a Türk Bayraksız skandal afişi için dikkat çeken teklif! Emekli maaşını taşıyana en yüksek emekli promosyonunu ödeyen banka değişti Emekli maaşını taşıyana en yüksek emekli promosyonunu ödeyen banka değişti