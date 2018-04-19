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  3. 19 Nisan 2018 15:25

''Pizzaya tüküren kurye'' davası başladı

Eskişehir'de müşteriye götürdüğü pizzaya tüküren kuryenin davası başladı.

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Eskişehir'de pizza dağıtımı yapan motosikletli kurye Burak S.'in, apartmanda açtığı kutudaki pizzaya tükürüp, bunu da cep telefonuyla kayda alması, ardından da müşteriye teslim etmesiyle ilgili açılan dava, Tüketici Mahkemesi'nde başladı. Firma avukatı olayın kurgu ve şantaj amaçlı olduğunu ileri sürerken, şikâyetçi Hüseyin Alyüz ise "Olaydan önce 82 kiloydum, şimdi 76 kiloyum. Dışarıda yemek yiyemiyorum. Kurye ile benim yakınlığımdan söz edilemez. Kurgudan bahsetmek mümkün değildir. Şantaj iddiasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen 24 Aralık'ta Eskişehir'de meydana gelen olayda, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, girdiği apartmanda elindeki kutuyu açıp, pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, kurye Burak S.'nin pizzaya tükürme anını kendi cep telefonuyla çektiği görüldü. Burak S. daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, tükürdüğü pizzayı, sipariş veren Hüseyin Alyüz'de teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerasında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye Burak S. ise işten çıkarıldı.

Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'ün şikâyeti üzerine Eskişehir Ticaret Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına Alyüz, avukatı ile pizza şirketinin avukatları katıldı. Kurye Burak S.'nin katılmadığı duruşmada Hüseyin Alyüz'ün avukatı Kemal Sayılır, hâkime güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu CD'yi delil olarak sundu.

Pizzaya tüküren kurye kameradaPizzaya tüküren kurye kamerada

DHA

tükürük , pizza , kurye
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