PKK inleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı

Irak’ın kuzeyindeki Asos'ta terör hedeflerinin tahrip edildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı. Harekatta terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir yer de imha edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Şırnak’ta gazetecilere yaptığı açıklamada Asos’taki terör yuvalarının hava harekatıyla vurulduğu bilgisini paylaşmıştı. Kandil’in de güneyinde yer alan bölgeye yapılan, uçakların sınır ötesine 140 kilometre girerek hedefleri imha ettiği harekatın detayları ortaya çıktı.

16 HEDEF TAHRİP EDİLDİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçakların gerçekleştirdiği harekat sonucunda teröristler tarafından üs olarak kullanılan Asos’taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargahın bulunduğu 16 hedef tahrip edildi.

Diğer harekatlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu. Harekatta savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da görev aldı.

140 KM DERİNLİKTE HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU

Yapılan istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emrinin verilmesiyle uçaklar yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos’ta hedefleri tam isabetle eş zamanlı olarak vurdu.

İnsansız hava araçları ve tanker uçakların da bulunduğu 10’dan fazla hava aracının görev aldığı hava harekatında bölgedeki 16 hedef tahrip edildi. Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi. Ayrıca terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir yer de hava harekatıyla vuruldu.

BAKAN AKAR DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Asos'a düzenlenen hareketı dün Şırnak'ta gazetecilere şu sözlerle duyurmuştu:

"Teröristler nerede, hedefimiz orası. 2 gün önce TSK 140 kilometre girdi. Asos’ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, barınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve tahrip etti ve bu devam edecek. Bu faaliyetlerde korucu kardeşlerim de burada. Onlar da bu işi gayet iyi biliyorlar. Onlar da bunun çok güzel farkındalar. Gerçekten daha önce girilemez denilen yerler, çıkılamaz denilen ne varsa bunların hepsine Mehmetçik girdi, çıktı, her tarafı tek tek ama tek tek samanlıkta iğne arar gibi aramak suretiyle temizlemeye devam ediyor.

Bunu yaparken biz sivil vatandaşlara, masum insanlara, tarihi yerler, dini yapılara, çevreye zarar vermemek için hem planlama aşamasında hem icraat aşamasında büyük bir dikkat gösterdik. Hiçbir ordunun göstermeyeceği hassasiyeti gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz. Bütün faaliyetlerimizi biz uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşruiyet çerçevesinde yapıyoruz. Herhangi bir şekilde bizim toprak elde etmek, işgal, asla öyle bir şey söz konusu değil."