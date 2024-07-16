PKK'ya çifte darbe: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.