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  3. 01 Mayıs 2018 21:44

Polis aile içi şiddet ihbarı için gitmişti... Bakın ne çıktı !

Aydın Emniyet Müdürlüğü, aile içi şiddet ihbarı üzerine gittiği evde FETÖ üyesi olduğu anlaşılan çifti gözaltına aldı.

Polis aile içi şiddet ihbarı için gitmişti... Bakın ne çıktı !
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Polis aile içi şiddet ihbarı için gitmişti, olayın ardından bambaşka bir konu çıktı
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi şiddet ihbarı üzerine gittiği evde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla aranan çifti gözaltına aldı.

Umurlu Mahallesi'ndeki bir evde "aile içi şiddet" olduğu yönünde ihbar  alan polis ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Evli olduklarını beyan eden E.A. ve M.A'nın kimlik bilgilerini  sorgulayan polis ekipleri, çiftin Antalya'da yürütülen FETÖ soruşturması  kapsamında haklarında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet  Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli çift, işlemlerinin ardından Antalya'ya götürülecek.

AA

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