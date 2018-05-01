Polis aile içi şiddet ihbarı için gitmişti... Bakın ne çıktı !

Polis aile içi şiddet ihbarı için gitmişti, olayın ardından bambaşka bir konu çıktı

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi şiddet ihbarı üzerine gittiği evde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla aranan çifti gözaltına aldı.



Umurlu Mahallesi'ndeki bir evde "aile içi şiddet" olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Evli olduklarını beyan eden E.A. ve M.A'nın kimlik bilgilerini sorgulayan polis ekipleri, çiftin Antalya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli çift, işlemlerinin ardından Antalya'ya götürülecek.