  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 9 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası TBMM'de

9 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası TBMM'de

9 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Güncelleme:

CHP, DEM Parti ve TİP'ten 9 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 9 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası sevk edildi. 

CHP, DEM Parti ve TİP'ten 9 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaların 4'ü CHP, 4'ü DEM Parti ve 1'i TİP milletvekiline ait.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç."
#tbmm

Etiketler CHP DEM Parti TİP fezleke dokunulmazlık dosyası dokunulmazlıklar meclis tbmm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de 2,5 milyon yıllık gizemli keşif: İşte Türkiye'nin sirk buzulları Türkiye'de 2,5 milyon yıllık gizemli keşif: İşte Türkiye'nin sirk buzulları Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı! Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı! 2024 yılında kaçırmamanız gereken gök olayları 2024 yılında kaçırmamanız gereken gök olayları Dün akaryakıt almayanları pişman eden zam pompaya yansıdı Dün akaryakıt almayanları pişman eden zam pompaya yansıdı Bir sigara grubuna daha zam geldi Bir sigara grubuna daha zam geldi Meteoroloji'nin ardından AKOM da uyardı: Lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji'nin ardından AKOM da uyardı: Lapa lapa kar geliyor! Altınları ''yavrulatıyorlardı'': Yüzlerce milyon TL'lik vurgun! Altınları ''yavrulatıyorlardı'': Yüzlerce milyon TL'lik vurgun! Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi Emekli zammında ek zam iddiası: Yerel seçim zammı yolda! Emekli zammında ek zam iddiası: Yerel seçim zammı yolda! İş insanının otomobiline kurşun yağdırdılar İş insanının otomobiline kurşun yağdırdılar