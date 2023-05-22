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Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den Oğan'ın kararı sonrası tek cümlelik paylaşım

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den Oğan'ın kararı sonrası tek cümlelik paylaşım
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Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek kararını açıklamasının ardından bir açıklamada Vecdet Öz'den geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna günler kala siyaset gündemi yoğun bir süreç yaşıyor. Dağılan ATA İttifakı'nın ortaklarından Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşme sonrası yaptığı açıklamayla da Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Öz'ün açıklamasının ardından gözler Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği yönünde kararını açıklayacağı konuşmasına çevrilmişti. Oğan, merakla beklenen açıklamasını yaptı ve seçimin 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

TEK CÜMLELİK PAYLAŞIM
Bunun üzerine Vecdet Öz'den tek cümlelik dikkat çeken bir paylaşım geldi. Öz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Herkes kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.

Etiketler vecdet öz Oğan sinan oğan
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