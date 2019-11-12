AK Parti ''istifa'' değil ''kan değişimi'' diyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, geçtiğimiz gün NTV canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Kongre süreci öncesinde partide görev değişiklikleri olabileceğini belirten Kandemir, seçim sonuçlarından ders çıkardıklarına dikkat çekerek, "Bir kısım istifalar olacak. Bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Genel Bakan Yardımcısı Erkan Kandemir, gerçekleşecek istifaların 'yenilenme' süreci kapsamında değerlendirilmesi ve altında başka neden aranmaması gerektiğine özellikle dikkat çekti.

KAN KAYBINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kandemir'in bu açıklamalarının altında Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiler nedeniyle AK Parti'den ayrılma durumu olan isimlerin yattığı öğrenildi.

Kulislerde yer alan bilgilere göre; bu isimlerin kongreden önce görevden alınacağı ve kan kaybı görüntüsünün önüne geçmek için böyle bir yöntem izlendiği ifade edildi.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kandemir'in açıklamalarından saatler sonra Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, Amasya Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ve Kadıköy esk İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin, AK Parti'den istifa ettiklerini açıkladı.

AK Parti'de istifaların devam etmesi bekleniyor.