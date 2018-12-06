AK Parti, MHP'ye jest yapacağı illeri açıklayacak

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (perşembe) AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.

"KARŞILIKLI JESTLER OLABİLİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin MHP'ye jest yapacağı illeri de AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak il başkanları toplantısında, açıklanması bekleniyor. Habertürk'ten Çimen Çetin'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün liste mesaisi yapacaklarını ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile bir görüşme gerçekleştireceğini kaydetmişti.

Erdoğan, 'Karşılıklı jestler olabilir' ifadesini kullanmıştı.

İSTANBUL ADAYI 22 ARALIK'TA AÇIKLANABİLİR

Öte yandan, İstanbul adayına ilişkin açıklamanın ise 22 Aralık'ta yapılabileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci olmuştu.

AK Parti'de toplamda 60 aday açıklanırken, bu belediyelerden 44'ü AK Parti tarafından yönetiliyor. 16 belediye ise CHP, MHP ve kayyumların yönetiminde.

AK PARTİ 29 BELEDİYEDE ADAY GÖSTERMEDİ

AK Parti kendi yönetimindeki 44 belediyenin başkanlarından 29'unu aday göstermezken, 15'i ile yola devam kararı almıştı.