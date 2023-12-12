AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Faruk Koca açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın partiden ihracıyla ilgili olarak ''Disiplin suçu oluştu, tüzüğe göre ihracı istendi.'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ve eski AK Parti milletvekili Faruk Koca'yla ilgili konuşan Çelik, ''Disiplin suçu oluştu, tüzüğe göre ihracı istendi'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda sunumlarda 2024 bütçemiz sunuldu ve kabul edildi. Gazze’deki hadiselerin aktarıldığı bir sunum da oldu. Cumhurbaşkanımız toplantı başında iç ve dış siyaseti değerlendirdi. Gerekli talimatları verdi. AK Parti her zamanki gibi seçimlere hazırlıklı bir partidir. Sitemlerimiz son derece yetkindir.

Dün üzücü bir olay oldu, futbolda şiddet hadisesi. Sayın cumhurbaşkanımız şiddete karşı olduğumuzu vurguladı. Bu fiili saldırı ile ilgili bir disiplin suçu oluştuğu belirlendi. Bu çerçevede tüzüğün 119. Maddesi uyarıca disipline sevki karar verildi. Hayatın her alanında şiddeti kabul edemeyeceğimiz gibi, sporda da maruz göremeyeceğimizi ifade ediyoruz. MKYK’da Faruk Koca’nın disipline sevki karar verildi. Disiplin suçu oluştu, tüzüğe göre ihracı istendi.