AK Parti'de 2 istifa

İzmir'in Akseki ilçesinde AK Parti'den Belediye Meclis üyeliğine seçilen Mehmet Ali Erdoğan ve Ayşe Küçük, belediye meclis üyeliğinden istifa etti.

Mehmet Ali Erdoğan ve Ayşe Küçük’ün sadece belediye meclis üyeliklerinden istifa ettikleri ve parti üyeliklerinin devam ettiği bildirildi.

Erdoğan’ın yerine 6’ncı sırada bulunan MHP’den Mehmet Ali Güleç, Küçük’ün yerine ise 7’nci sırada bulunan AK Parti’den Muhammed Dikmen geldi. Böylece Cumhur İttifakı meclis üyelerinden AK Parti meclis üyesi sayısı 3’e düşerken, MHP meclis üyesi sayısı 2’ye yükseldi.

Meclis üyesi Mehmet Ali Erdoğan’ın sağlık sorunları nedeniyle, Ayşe Küçük’ün ise belediyede çalışması nedeni ile istifa ettiği belirtildi.