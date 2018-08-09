AK Parti'de Başkan adaylarını SMS'ler belirleyecek

Sahaya inen ve anket yoluyla belediye başkanlarının halkın gönlüne ne kadar hitap ettiğine yönelik araştırma yapan AK Parti teşkilatı, “Gönül Belediyeciliği” anlayışına uygun başkanları öğreniyor.

Gönül Belediyeciliği kapsamında, vatandaşların başkanlara her zaman ulaşıp ulaşamadığına, onların problemlerini dinleyecek mesafede olmasına, başkanların yardıma ihtiyacı olan yoksul vatandaşlar hakkında bilgi sahibi olmasına, sık sık esnafla bir arada olması ve zamanının büyük bir çoğunluğunu halkla iç içe geçirmesi dikkate alınıyor.

Anket çalışmalarının ardından şimdi de AK Partili belediyeler, SMS yoluyla hizmetleri hemşehrilerine soruyor.

Halkın belediyenin hizmetlerinden memnun olup olmadığını ölçmek isteyen AK Partili belediyeler, ‘Belediye başkanından memnun musunuz, 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Nedenini açıklar mısınız?’ şeklinde mesajlar yolluyor.

SMS yoluyla gelecek cevapların ardından yapılacak değerlendirmeler yerel seçim öncesinde aday belirleme süreçlerinde yol gösterici olacak.

‘Gönül Belediyeciliği’ projesi kapsamında milletle gönül bağı kurmayan, milletin ihtiyaçlarına cevap vermeyen ya da AK Parti’nin hizmet politikasına ayak uyduramayan isimler listelerde tercih edilmeyecek.

Yerel seçimler için saha araştırması başlatan AK Parti, bir yandan yaptığı anket çalışmalarıyla yerel yönetimlerin performansını halka sorarken; bir yandan da halkın belediyelerden beklentilerini tespit ediyor.