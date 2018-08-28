AK Parti'de büyük revizyon başlıyor

AK Parti, ‘bıçak sırtı’ kaybedilen belediyeleri mercek altına aldı. Daha önce AK Parti’de olup, geçtiğimiz seçimlerde küçük farklarla kaybedilen belediyelerle ilgili strateji oluşturuluyor.

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre bu kapsamda Yalova, Eskişehir, Tekirdağ, Zonguldak, Burdur, Manisa, Edirne başta olmak üzere ufak farklarla kaybedilen belediyeler üzerine 2014 yılından bu yana düzenli olarak değerlendirmeler yapılıyor.

Büyükşehir ve illerde, il başkanı, il yerel yönetimler başkanı, belediye grup başkanvekili, il milletvekilleri ve Genel Merkezin görevlendirdiği bölge koordinatörlerinden oluşan istişare ve uygulama ekibi oluşturuldu.

Bu illerde yapılan anketlerle kamuoyunun beklentileri ve memnuniyet oranı tespit ediliyor.

Az bir oyla AK Parti’ye karşı seçimi kazanmış olan belediye başkanlarının, söylem ve halka karşı davranışı takip ediliyor.

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PROBLEMLER BELİRLENİYOR

Yine kaybedilen bu belediyelerin harcamaları, seçim vaatlerini ne kadar yerine getirebildikleri, ihale süreçleri ve hizmetlerin adil dağılımı konuları da yakından izleniyor.

Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde ise kentin acil meseleleri belirleniyor. Bu şekilde mahallî seçim sürecindeki strateji de netleştiriliyor.

AK Parti, bu sayede 2019 seçimleri için “Daha çok belediyeyi AK Parti belediyecilik anlayışı ile tanıştırma” hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor.