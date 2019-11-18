AK Parti'de ''Genel Başkanlık'' değişiyor mu ?

Hükümetten her ne kadar yeni sistemin başarılı olduğu yönünde açıklamalar yapılsa da AK Parti’de, Cumhurbaşkanlığı-Parti-Meclis arasında yaşanan koordinasyon sıkıntısı ve kopukluğun çözülemediği değerlendirmesi yapılıyor. AK Parti'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı nedeniyle partiye yeterince zaman ayıramadığı görüşü dile getirilirken, sorunların çözümü için Cumhurbaşkanlığı ile genel başkanlık görevlerinin ayrılması dahil 3 formül konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AK Parti kulislerinde, yeni sistemle birlikte AK Parti Genel Merkezi, Meclis yönetimi ve Cumhurbaşkanlığı arasında bağı güçlendirmek için şu formüller tartışılıyor:

YARDIMCI SAYISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun programı ve her konuda karar almak için kendisinden onay alınmak istenmesi nedeniyle hem genel merkez hem de Meclis işleyişinde sıkıntı yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı sayısı artırılarak bir yardımcı “koordinatör” olarak görevlendirilebilir. Koordinatör olan yardımcı, Cumhurbaşkanlığı-parti genel merkezi-Meclis arasında bağı güçlendirerek daha hızlı karar alınması ve işleyişin hızlandırılmasını sağlayabilir.

GRUPTA TEK BAŞKAN

Halen AK Parti Genel Merkezi’nde genel başkanvekilliği ve Meclis’te grup başkanlığı ayrı isimler tarafından yürütülüyor. Bu sistem, her iki makam da güçlendirilerek aynen devam edebilir. Ancak çok başlılığın önlenmesi için genel başkanvekilliği ve grup başkanlığı tek bir kişiye verilebilir. Erdoğan’ın yürütme işlerinden dolayı zaman bulamadığı durumlarda, hem genel merkez hem de gruptaki toplantıları bu kişi yürütebilir. Erdoğan ile haftalık görüşme yaparak sorunlara daha köklü çözümler bulunabilir.

GENEL BAŞKANLIĞA AYRI İSİM

Genel başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı ayrılabilir. Erdoğan, genel başkanlığı güvendiği bir isme bırakabilir. Ancak bu formüle, Erdoğan’ın genel başkanlığı bırakmak istemeyeceği düşünülerek çok düşük bir olasılık tanınıyor. Ortaya konan bütün formüllerde Binali Yıldırım’ın adı öne çıkıyor. Erdoğan’ın 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından kabine revizyonuyla Yıldırım’ı Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getireceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Erdoğan’ın, Yıldırım’ı bu formüllerden birine karar verinceye kadar bekleteceği dile getiriliyor. AK Parti içinde herhangi bir uygulama değişikliğinin sistem tartışması yaratacağı da konuşuluyor. Bazı AK Parti yöneticileri, “Bunların her biri aslında fiili olarak başbakanlık sistemi. Hangisini getirirseniz getiren ayrı bir sistem oluyor” görüşünü dile getiriyor.