AK Parti'de idam krizi: Destici ''İdam'' dedi AK Parti tepki geldi

BBP lideri Mustafa Destici 'nin dünkü idam cezasına ilişkin değerlendirmelerine AK Parti'den tepki geldi. Destici, idam cezasına ilişkin yasa teklifini Meclis'e getireceklerini açıklarken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı NTV canlı yayınına katılarak şu ifadeleri kullandı:

Bu çok boyutlu bir konu. Genel Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemine saygı duyuyoruz. Bu söylemi çok değişik açılardan değerlendirmek mümkün. Burada kuvvetler ayrılığına vurgu var. Top Meclis'te. Bu düzenleme için Anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Nihayetinde Anayasa değişiklik teklifini verebilmek için belli sayıda imza gerekli.

"ÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Yazıcı, Destici'nin, idam cezasını Meclis'e getireceklerine yönelik açıklamasına tepki göstererek, "Öyle bir şey olamaz. O arkadaşımız niye öyle söyledi bilmiyorum." dedi.

"İdam cezası, geriye dönüşü olmayan bir cezadır" diyen Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargılama süreçlerinin kaliteli olması lazım. Yoksa çok acı olayları yaşamak kaçınılmaz olur. Toplumda talep varsa siyaset duyarsız kalamaz."

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