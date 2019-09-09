AK Parti'de ihraç süreci ! Davutoğlu'nun masasında 5 seçenek var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’ya tebligatlar gönderildi.

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre, Davutoğlu ve Üstün’e tebligatlar ulaştı. Özdağ ve Başcı’ya ise tebligatların yarın ulaşması bekleniyor.

DAVUTOĞLU EKİBİYLE MASADAKİ BEŞ SEÇENEKTEN BİRİNE KARAR VERECEK

Davutoğlu ve ekibi yol haritasını belirlemek üzere bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda tebligata karşı nasıl bir yol izleneceğine karar verilecek. Masada beş seçenek bulunuyor. Masadaki beş seçenek şöyle; yazılı savunma vermek, sözlü savunma yapmak, hiçbir savunma yapmamak, istifa etmek, ihracı beklemek.

Edinilen bilgiye göre Davutoğlu basın toplantısı yapmayı planlıyor.