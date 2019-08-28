AK Parti'de kritik istifa! Eski bakan istifa etti !

AKP'den istifa eden ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski bakan Ali Babacan'ın ardından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de partisinden istifa etti.

Independent Türkçe'nin ulaştığı Sadullah Ergin, bir süre önce istifa ettiğini doğruladı. Ancak ne zaman istifa ettiğine yönelik "Bu soruyu pas geçelim" dedi. Ergin konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını söyledi.

2011-2013 yılları arası Adalet Bakanı görevinde bulunan Ergin 22., 23. ve 24. dönemlerde Hatay milletvekili olarak TBMM'de bulunmuştu. 25 Aralık 2013'de yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ergin 5 bin oy farkla seçimi kaybetti.

Ergin'in 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'la birlikte yeni kurulması planlanan partinin içinde görev alacağı iddia ediliyor.