AK Parti'den ABD'nin Gara katliamına ilişkin açıklamasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklama yaptı.

Sözcü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

''Terör örgütüne güçlü şekilde cevap vermeye devam edeceğiz. Karşımızda bir cinayet şebekesi var. PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Emin olun Kürt çocuklarının geleceğini buraya bağlayanların gözünde, PKK'nın yöneticilerinin hayatı, bütün Kürt çocuklarının hayatından daha kıymetli. Böylesine katliam siyaseti yapıyorlar.

Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir. Türkiye'de de katliam siyaseti yapma biçimi var. Terör aslında sonuçtur diyerek meşrulaştırmaya çalışanlar dikkatlerini başka noktaya çekmeye çalışıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

TSK, terörle mücadelede dünyanın en deneyimli ordusudur. CHP lideri, PKK'ya söyleyeceğini Cumhurbaşkanı'na söylüyor. Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur. PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?

ABD'NİN GARA KATLİAMI AÇIKLAMASI

Kim ne derse desin, sınırlarımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun. Terörle mücadele katıksız sürdürülmelidir. 'Eğer' diye başlarsanız sonraki sözlerinizin önemi yoktur.

Neredeyse komutanların askeri kabiliyetlerini tartışacaklar. Milli Savunma Bakanımızın askeri geçmişi konusunda bir tartışma yok. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız bu operasyonu yöneten komutanlar, sadece komutan ve amir olarak değil, dünya askerlik mesleği içerisinde seçkin askerlik itibarına sahip insanlar. Ne yaptıklarını, hangi tertibatlarla bu işe girmeleri gerektiğini biliyorlar.

Evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir.