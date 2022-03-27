AK Parti'den asgari ücrete ek zam ve EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete ek zamma yeşil ışık yaktığı açıklama sonrası AK Parti harekete geçti. AK Partili Kurtulmuş hem asgari ücrete ek zam için hem de EYT'lilerin durumu için birer açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in aksine asgari ücrette zam için ‘açık kapı’ bırakmış ve yıl ortasını işaret etmişti. Erdoğan “Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır” demişti.

Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, “Elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz” dedi.

“Asgari ücret için altıncı aydan itibaren hazırlık olabilir mi?” sorusu üzerine Kurtulmuş, memur maaşlarıyla ilgili zam yapılırken temmuz ayında bunlara ilave zam yapılabileceğinin söylendiğini hatırlattı. Kurtulmuş “Özel sektör için konuştuğumuzda biz Türkiye’nin ekonomik olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Gerçekten büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz” diye konuştu.

EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin de konuşan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz.”

‘CHP ARTI HDP YÜZDE 35’İN GRAM ÜSTÜNE ÇIKMAZ’

Bir gazetecinin seçim anketleriyle ilgili sorusu üzerine Kurtulmuş, “Seçim geliyor. Sözü millet söyleyecek. Kamuoyu anketleri değil. Millet sandıklarda sözünü söyleyecek. Bütün anketlerde AK Parti birinci partidir. CHP çıkıp şunu söylüyor mu? ‘Ben Türkiye’nin birinci partisiyim.’, ‘Kamuoyu anketlerinde biz önde çıktık.’ Cumhuriyet Halk Partisinin anketinde dahi yok. Cumhuriyet Halk Partisi artı HDP’yi toplayın. Neresinden toplarsanız toplayın 35’in bir gram üzerine çıkmaz. Türkiye’nin siyasi denklemi bu” ifadelerini kullandı.