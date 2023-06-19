AK Parti'den genel af iddiaları için yeni açıklama

"AK Parti Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 29 Ekim'de genel af açıklayacak" iddiası için "Çalışmalarımız var..." dediği iddia edilen AK Partili Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan yalanlama geldi.

Eski Bakan Müslüm Doğan'ın geçtiğimiz gündeme getirdiği "AK Parti genel af açıklayacak" iddiasının ardından AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" dediği iddia edilmişti.

Bir yerel haber sitesinde yer alan haberde Ensarioğlu'nun "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" dediği hatta muhabirin "Af, Müslüm Doğan’ın belirttiği 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek” sorusuna da “Evet olabilir” yanıtını verdiği iddia edilmişti.

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrasında AK Partili Ensarioğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada afla ilgili konuşmadığını belirterek, "Bugün 10Haber'de Caner Taşpınar tarafından benim ile ilgili 'Genel af çalışması vardır' şeklinde haberler yapılmıştır. 'Genel af çalışması vardır' şeklinde hiçbir açıklamam bulunmamaktadır. Bu konu hakkında açıklama yapacak merci de ben değilim. Haberi yapan şahıs ve kurum hakkında Avukatlarım aracılığıyla yasal işlemi başlattım. Kamuoyuna duyurulur." dedi.

Hatırlanacağı gibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti'de siyaset yaparken başbakanlık yaptığı döneminde bakanlık görevinde bulunan Müslüm Doğan, “Bana bunu AK Parti’de üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşım anlattı. Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel toplumsal barışı sağlamak için böyle bir çalışma yapılıyor. Bana aktaran AK Partili arkadaşım bu çalışmayla MHP’nin de ikna edildiğini söyledi” demişti.

İşte Müslüm Doğan'ın o paylaşımı: