AK Parti'den istifa eden başkandan flaş açıklama

Yerel seçimlerin tamamlanmasından sonra Ankara'ya gidip, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, görevinden istifa etti. İzmir'e dönen Aydın Şengül bugün AK Parti İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Partililerin de bulunduğu basın toplantısında istifa sürecine değinen Şengül, "2-3 gündür Ankara'daydım. Bazı görüşmeler sonucunda bir karar verdik. Mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti'de ikinci kez il başkanlığına atandım. 14 aydır bu görevi hırs ve beklenti içinde olmadan, partimin başarısı için yürüttüm. Hızlı bir yapılanma içine girdik. Teşkilatlarımızla birliği sağlama noktasında önemli adımlar attık. İlçelerimizde başarıya inanmış dava arkadaşlarımızla yola çıktık. Bu sürece 2 ayrı önemli seçim sığdırdık. Türkiye'nin yapısı, değişen sistem için güzel bir seçimle başarıyla ulaştık. Yüzde 33 oy alarak ülke genelinde sağlanan başarıya İzmir olarak önemli katkı sağladık, 8 milletvekilimizle temsil ediliyoruz" diye konuştu.

'İLÇELERDE BÜYÜKŞEHİR ADAYIMIZDAN DAHA FAZLA OY ALDIK'

Genel seçimden sonra bu kez de 31 Mart yerel seçimlerine hiç ara vermeden çalıştıklarını anlatan Aydın Şengül, ilçe belediye başkan adaylarının arkasında durdu. Şengül, "Yerel seçimler öncesinde ilçelerimizdeki sorunları tespit ettik. İl Başkanlığımızın ekipleriyle ciddi çalışmalar yaptık. Kimler belediye başkanı adayı olabilir konusunda çok önceden ince eleyip sık dokuduk, teşkilatlarımızı dinledik. Bunlarda yakın uzak ilişkisine bakmadan, çıkar ilişkisine bakmadan, en doğru kararı vermeye çalıştık. Seçim sonucunda alınan başarıda şunu gördük ki gerçekten ilçelerimizde çok doğru adaylarla yola çıktık. Yine olsa yine aynı adaylarla yola çıkardık. İlçe belediye başkan adaylarımız Büyükşehir adayımızdan daha çok oy almış. Teşkilatlarımızdan oluşan ekiplerle tek tek ilçeler tarandı. İnsanlarla bire bir çalışmalar yapıldı. 17 yıldır her seçimde görev alıyorum, hiçbir seçimde kadınlarımız, gençlerimizle teşkilatımız bu kadar bütünleşmemişti. Başarı, başarısızlık ne, onu da söylemiyorum. 7 olan belediye sayımız 4'e düştü. 2014'te bölünmeden dolayı birçok ilçede belediye başkanlığı kazanmıştık. Bu sefer oylarımızı artırmamıza rağmen kaybettik" dedi.

Sistem gereği artık barajın yüzde 30- 40'larda değil yüzde 50'lerde olduğunu dile getiren Aydın Şengül, "İnsanlarla bire bir çalışmalar yapıldı. 17 yıldır her seçimde görev alıyorum. Seçimde kadınlarımız, gençlerimizle teşkilat samimiyetle bütünleşti. Herkesin dertleriyle, sıkıntılarıyla, dertleriyle ilgilendik, insanlara ulaşmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

'BAZI İNSANLARIN SAHTE TEVAZUDAN KURTULMASI LAZIM'

Partilerinin kuruluşunda görev aldığını, sonrasında il başkanlığı, milletvekilliği yaptığını söyleyen Şengül şöyle devam etti:

"Sonrasında sivil hayata alıştık ama çağırdılar il başkanlığı görevi verdiler. Ben şahsım olarak kendimi vatanıma, milletime, partime borçlu hissediyorum. Sırf o nedenden bu görevi kabul ettik. Allah şahittir ki hiçbir kişisel beklentim, ihtirasım, milletvekili mi bakan mı olurum beklentim yok. Hiç, en ufak bir şekilde de heyecanlandırmıyor. Bu görevi yaparken gücüm yettiğince yapmaya çalıştım. Sonuçta bizler de insanız, mükemmel değiliz. Eksiklerimiz, hatalarımız mutlaka olmuştur. Bazıları da şu erdemi gösterebilmeli, sahte tevazusundan kurtulup sanki siyasette onlar olmadan bir şey yapılmıyormuş gibi davranamamalılar. Yıllardır siyasette kalan, nemalanan insanların belli noktalarda durmaları gerekiyor. Yeni yüzlerin, gençlerin önünü açmak gerekiyor. Yüzlerce arkadaşımız il başkanlığı yapabilecek kapasiteye sahip. Bizler de bu bilgi birikimimizi onlara katkı olarak sunacağız."

İzmir'e patron ve ağabeyin gerekli olmadığını ifade eden Şengül, "İzmir'e hizmetkar lazım, yüreği olacak, samimi insanlar lazım. Bir insanı zorla sevemezsiniz. Bağlantı kurarsanız seversiniz, kurmazsanız sevemezsiniz. İlçelerde, mitingde insanlara baktığımızda masum, samimi, gözlerine baktığınız, sizden beklentisi olan insanların ahını almamak lazım. Onların üzerine basıp siyaset yapmamak lazım. Partimizde özeleştiriler yapılıyor. Biz başkalarını eleştirmeden önce kendi olumsuzluklarımızı tamamlamamız gerekiyor. Kimseye kırgın, kızgın değilim. Kimseden bir alkış da beklemiyorum" dedi.

'İSMİ GEÇENLERE PİRİM VERMEYİN'

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile 30 ilçenin belediye başkanlarına başarılar dileyen ve kendisinden sonraki süreçte il başkanlığına kimin geleceği konusunda da konuşan Aydın Şengül, "Bir sürü isim geçiyor. Onlara çok bakmayın, prim vermeyin. Mütevazı görünüp içinden geçen yüzlerce kişi olabilir. Genel merkezden gelecekler, ilçe başkanlarımızla, teşkilatla gerekli görüşmeler yapılacak. Yola devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızla, Binali Yıldırım'la güzel bir görüşme yaptık. İzmir'den öyle çok da mutsuz değil. İstifamı verdikten sonra kendisiyle görüştüm, inanıyorum ki partimizde bu revizyon devam edebilir. Ben bu konuda ilk oldum" diye konuştu.

Açıklamasından sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Aydın Şengül, Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci ile arasında sorun olup olmadığın yönelik soru üzerine, "İzmir'le ilgili başarı varsa başarı herkesin olsun. Başarsızlık benim olsun. Benim kafamda böyle bir şey vardı. 1 yıllık zor bir süreçte böyle bir görev yaptık. Bazen siyasette herkesin kendine göre böyle bir hesabı olabilir. İnsanlar yüzüne bakıldığında kimin ne düşündüğü bilemiyorsunuz. Ben kendi adıma gerekeni yaptım. Başarısızlık varsa ve tek başına sorumluluk benimse sorun yok, herkes görevine devam eder. Ama bana ait değilse istifalar devam eder. Nereden baktığınıza bağlı. Ciddi bir oy artışı sağladık. Bunu tek başına Aydın Şengül almadı. Beraber sağladık. Nihat Bey ile süreç içinde çok sorunumuz olmadı. Etaplarla ilgili sıkıntılar oldu. Bazı şeyler söylenmez. Hissedilir, arka planda konuşulur. İyi bir kampanya yürüttük" dedi.

Bundan sonraki planlarıyla ilgili de konuşan Aydın Şengül, "Allah şahidimdir ki hiçbir makam mevki beklemiyorum. Yaptığım görev süresince kalp kırdıysam, birinin hakkını yediysem haklarını helal etsin. Allah bizi affetsin. Biraz da bundan sonraki süreç içinde ailemize, kendimize vakit ayıracağız. Partimiz görev verdiğinde bunu beklentisiz yaparım. Beni bakanlık ve hiçbir görev heyecanlandırmıyor. Biz onları aştık. Kendimizi siyasetçi olarak düzeltmemiz lazım. Günahlardan arınmamız lazım ki halka çare olalım. Bazen sahteleşmeye başlıyoruz. Başkasının istediği gibi görünmeye çalışıyoruz, ben rol yapamıyorum. Bundan sonra da öyle olacağım. Aktif siyaset istemiyorum. İşime döneceğim. Teklif edilse dahi affımı isteyeceğim. Beklenti içinde değilim. Genel Başkanıma kırgın falan da değilim" diye konuştu.