AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na ''uyuşturucu'' yanıtı: ''Utanç verici bir iftira''

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin uyuşturucu parası ile cari açığı kapattığı iddiasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası utanç vericidir. Kılıçdaroğlu'nun polis ve Jandarma teşkilatından açıkça özür dilemesi gerekir'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu söz konusu videoda Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etti.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasıyla ilgili AK Parti cephesinden de ilk tepki geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle düzenlenen toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kişisel siyasi tarihinin en vahim en utanç verici açıklamalarına imza attığını dile getirdi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nu polis ve Jandarma teşkilatından özür dilemeye davet etti.

"UTANÇ VERİCİ BİR İFTİRADIR"

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının iftiradan ibaret olduğunu söyleyen Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır" dedi.

"MİLLETVEKİLLERİMİZ SAHADAKİ ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİLER"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının tamamı şu şekilde: "Milletvekillerimiz hem sahadaki çalışmaları hakkında yaptıkları tespitlerle ilgili bilgi verdiler. Hem de 2023 seçim yılı, seçimlere dönük olarak yapacakları çalışmalar ayrıntılı biçimde değerlendirilmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın seçime kadar kesintisiz bir çalışma takvimi talimatı var. bu toplantı ile birlikte vekillerle toplantı tablomuz tamamlanmış oluyor.

"MAHİR ÜNAL'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Dün bazı görev değişiklikleri oldu. Sayın Mahir Ünal'a çok teşekkür ediyoruz, Özlem Zengin arkadaşımız aday gösterildi. Yeni grup başkanvekili seçimimiz Çarşamba grup toplantısından sonra belirlenecek.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır. Söyleyen kişinin alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun polis ve Jandarma teşkilatından açıkça özür dilemesi gerekir.

"TSK'YA ATILAN İFTİRANIN DEVAMI"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu provokasyonu yakında zamanda TSK'ya atılan iftira halkasının utanç verici devamıdır. TSK'ya kimyasal silah kullanıyor diyen bir vekil olacak, buna karşı tutum alınmayacak, sadece 'böyle konular ulu orta konuşulmaz' dediler. Türkiye siyasi tarihinde pek çok yanlış söz söylenmiştir, bu kadar utanç verici şekilde Türkiye'nin güvenlik kurumlarını hedef alan utanç verisi sözler bir genel başkanın ağzından bu derece yoğunlukta duyulmamıştır.

"CHP'LİLERİN MAHKEME BASMASI KABUL EDİLEMEZ"

Çıktı bir CHP'li vekil TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasını dillendirdi, sonra CHP'li vekiller mahkeme bastı, orada eşkıyalık yapıyorlar. Bu eylem de kabul edilemez ve gayrimeşrudur. Normal bir demokratik algıları olsa derhal özür dilemeleri gereken, insanı sokağa çıkarmayacak sözleri siyaset biçimi gibi üstelik video çekerek ortaya koyuyorlar. Bunun adı yıkım siyasetidir. Bu konu polis ve jandarma teşkilatı tarafından yargıya taşınacak bir konu olacaktır.

"ANAYASATA DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ BAZI SİYASİ PARTİLERE ZİYARETİMİZ OLCAK"

Cumhur İttifakı olarak Anayasa konusunda ortak bir çalışma yürüyoruz. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ bey, MHP'den bu çalışmayı yürüten Fethi Yıldız beyle bir araya gelecekler. Yarın takvim netleşecek. Bazı siyasi partilere ziyaret olacak. Heyeti yarın görürsünüz. Bakan Bey olacak, siyasi arkadaşlarımız da olacak. Referanduma gittiğinde temel hak ve hürriyetler ile aile kurumunun korunması ile ilgili düzenleme önerisi getiriyoruz. Referanduma gitmesi halinde ezici çoğunlukla geçebilecek bir düzenleme. Referanduma götürülmesinden de herhangi bir çekince olmaz.

"TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ ASKIYA ALINMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Toplantıda spesifik olarak tahıl koridoru ile gündem yok. Askıya alınmasından üzüntü duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız ve bakanlar düzeyinde bu anlaşmanın yeniden işlerlik kazanması için her türlü çaba sarf edilecek.