AK Parti'den kritik Libya çıkışı: ''Sonu Suriye gibi olabilir!''

Kaddafi’nin 2011 yılında devrilmesinin ardından Libya içinde iki ayrı yönetim varlık sürdürüyor. Halife Hafter’e bağlı olan Libya Ulusal Ordusu, geçen yıl nisan ayında uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne yönelik geniş çaplı bir taarruz başlatmıştı.

Türkiye de Trablus’un düşmemesi için Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne hava aracı ve zırhlı araçlar sağlamıştı.

Aralık ayında bu hükümet ile savunma ve güvenlik işbirliği anlaşması yapan Türkiye, geçen hafta itibariyle Libya’ya danışman ve teknik uzman sıfatıyla asker göndermeye başladı.

‘Hafter darbeci’

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası’nca (Bem-Bir-Sen) Ankara’da düzenlenen ‘Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri Töreni’nde konuşan Kurtulmuş, Hafter’in ‘darbeci’ bir şekilde ortaya çıktığını, mevcut meşru hükümeti devirmek için şehir ve halka bomba yağdırdığını belirtti.

Kurtulmuş şöyle konuştu: “Buna rağmen Rusya Federasyonu’yla beraber ortak bir ateşkes çağrısı yapılmış, buna uymalarını temenni ederiz. Libya halkının geleceği için uygun olan, Libya’nın milli menfaatlerine uygun olan, ayın 12’sinden sonra bu ateşkesin sağlanması ve Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin güçlendirilerek ilgili bütün tarafların içinde olacağı siyasal bir sürecin güçlendirilmesidir.”

‘Suriye’ye benzer bir noktaya gelebilir’

Kurtulmuş şöyle devam etti: “Ateşkese uyulmazsa eğer, Libya zaten paramparça olmuş diğer bölge ülkelerine benzer bir noktaya gelebilir. Şu anda bir tarafta Mısır’a yakın sınır bölgelerinde Bingazi, Derne, Tobruk tarafında Hafter grubu, diğer tarafta esas kabul edilmiş meşru hükümet Trablus’ta var ama aynı zamanda Libya’nın bazı bölgelerinde hala DEAŞ (IŞİD) varlığının olduğunu biliyoruz. Bazı bölgelerde eski rejimden kalmış silahlı grup, aşiretlerin var olduğunu biliyoruz. Libya’da süratli bir şekilde Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekleyen bir uluslararası baskı ortaya çıkmazsa, Libya Suriye’ye benzer bir noktaya gelebilir, Yemen’e benzer bir noktaya gelebilir, belki uzun süre devam edecek iç çatışmaların büyük türbülansların içine girebilir.”

Kurtulmuş, Libya’nın Kuzey Afrika’nın en önemli ülkelerinden birisi olduğunu ve çok büyük imkanlara sahip olduğunu vurgulayarak, “Böylesine güçlü bir ülkenin iç çatışma ortamına sürüklenmesine asla rıza göstermemek lazım. Buradan uluslararası camiayı Türkiye ve Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen ateşkes noktasında Hafter güçlerine bir şekilde siyasal baskı yapmaya, ikna etmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde olacak sonuçların son derece vahim olduğunu herkes tahmin edebiliyor, kestirebiliyor. Ümit ederim ki, ateşkes uygulanma imkanı bulur” dedi.