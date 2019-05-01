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  4. 01 Mayıs 2019 12:41

AK Parti'den öğrenci abonman biletine zam: 100 TL oldu !

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrenci ulaşımı için 50 TL'lik önerisini beğenmeyip 40 TL yapalım diyen AK Parti, Bursa'da öğrenci abonman biletini 100 TL'ye yükseltti.

AK Parti'den öğrenci abonman biletine zam: 100 TL oldu !
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AK Parti İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunun "öğrenci abonmanı 50 TL olacak" vaadine karşı hamle yapıp 40 TL olsun teklifi vermişti.

AK Partililerin bu teklifi "17 yıldır neden yapmadınız" eleştirileriyle tartışmaların odağına gelmişti.

Ancak bir garip zam haberi Bursa'dan geldi. Yerel seçimleri AK Parti'nin kazandığı Bursa'da ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

Zamlardan öğrenci abonman ücretleri de nasibini aldı ve yapılan zamla birlikte Bursa'da öğrenci abonmanı 100 TL oldu.

İmamoğlu'nun öğrenci akbili vaadi AK Parti'yi harekete geçirdiİmamoğlu'nun öğrenci akbili vaadi AK Parti'yi harekete geçirdi

 

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