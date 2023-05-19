AK Parti'den Sinan Oğan için dikkat çeken çıkış

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, canlı yayında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yıldırım, Oğan için şu sözleri söyledi:

Ben Sinan Oğan'ı tebrik etmek için aradım. Sizin görüşleriniz ile bizim görüşlerimiz arasında küçük bir fark var dedim. Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem.

Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der. Biz Cumhur İttifakız, bizim ittifakımızda kişisel menfaatler yok. Biz menfaat ittifakı değiliz. Karşıdaki menfaat ittifakı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Dereyi görmeden paçayı sıvıyorlar, herkese yardımcılık veriyorlar.

Ben bu konuşma içerisinde 'Sinan Bey ile ilgili havaya girdi' dedim yanlış anlaşılmasını istemem. Sinan Bey bu seçimle ortaya çıkan bir figürdür. Bunun kalıcı olması için iyi yorumlaması lazım. Siyasi söylemlerini gerçekleştirme yönünde adımlar atarsa siyasette kalıcı hale gelir. Sinan Bey Türk devletleri ile iş birliğini daha fazla haline getirilmesi gerektiğini savunuyor. Sinan Bey'in Türk devletleri ile ilişkileri geliştirmek konusundaki hassasiyetini biliyorum. Terör örgütü konusunda da aynı şekildi. Göçmenler konusunda da her şeyden önce bunlar insan. Bu geçici bir sorun. Orada Suriye'nin tamamına hakim olmayan bir yönetim var. PKK'nın akrabaları orada, Amerika da bizim müttefikimiz olmasına rağmen orada adı konulmamış bir terör devleti kurmaya çalışıyor. Sınırlarına sahip olamayan bir ülke bunu yapabilir mi? Sinan Bey'in söyledikleri ile bizim söylediklerimiz arasında uçurum yok. Aynı şeyleri söylesek zaten bizim partimizde olurdu. Anlaşamayacağımız bir şey yok.