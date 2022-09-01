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AK Partili Çelik, Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban ile görüştü iddiası

AK Partili Çelik, Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban ile görüştü iddiası

CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban'ı yanına çağırarak ''Aranızda anlaşın, bu rakamda ortayı bulun, beyefendi kızıyor'' dediğini iddia etti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de yayınlanan 'Sözüm Var' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başarır, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban ile görüştüğünü ve onlara "Anlaşın aranızda uzlaşın bu iş kötüye gidiyor, beyefendi kızıyor" dediğini açıkladı.

'BU RAKAMDA UZLAŞIN, BEYEFENDİ KIZIYOR'
Başarır, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ne acıdır ki, bu ülkenin Cumhurbaşkanı 'Burada bir kirlilik var, bunları görevden alıyorum. Bunları yargıya teslim ediyorum' diyemiyor. 19 Ağustos'ta, önemli bir duyum ve emin olduğum için söylüyorum. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban'ı yanına çağırıyor. 'Anlaşın aranızda uzlaşın bu iş kötüye gidiyor, beyefendi kızıyor' diyor. Ömer Çelik bunu yalanlayamaz, 'Bu rakamda orta yolu bulun, beyefendi kızıyor' diyor."

Etiketler zehra taşkesenliolu ünsal ban ömer çelik
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