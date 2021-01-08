AK Partili Fatma Şahin, Erdoğan'ı ''başöğretmen'' ilan etti

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, 10 bin ton yem dağıtımı için töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin skandal açıklamalara imza attı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 bin ton yem dağıtımı için yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Başöğretmen" dedi.

Cumhuriyet TV'de yer alan habere göre; Mustafa Kemal Atatürk‘e verilen Başöğretmenlik unvanını, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullanan Şahin şunları söyledi:

"Başmimarımız, Başöğretmenimiz Cumhurbaşkanımız 2001 yılında yola çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Bir çok kurucu arkadaşımızla hatırlarlar bu söylediğime 20 yıl oldu. Nasıl yaşatacağız insanı? Başöğretmenimizin yerel kalkınmadan, belediye başkanlığından gelmesi bir avantajdı. Allah ondan razı olsun"

Açıklamanın ardından vatandaşlar, Şahin'in ifadelerine tepki gösterdi.