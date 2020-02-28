AK Partili isim ağzını bozdu: ''Ulan ne yavşaksınız?''

Suriye ordusunun İdlib’deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı.

Alınan kararın ardından göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan’a geçmek için sınır kapılarına ve kıyılardaki kaçak geçiş yollarına akın etti.

Yüzlerce göçmen Kapıkule Sınır Kapısı'na yürürken, Edirne’ni bir çok noktasında da yüzlerce göçmen toplanarak, sınırı geçmek için gruplar oluşturuyor.

"ULAN NE YAVŞAKSINIZ!"

Bu arada AK Partili Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, konuya ilişkin dikkat çekici bir paylaşımda bulundu

Akgedik, muhaliflere hitaben “Ulan ne yavşaksınız, Suriyeliler ülkeden gitsin diye nara atıyordunuz, şimdi onlara yolda bir şey olursa ne olacak diye hükümete vurmaya çalışıyorsunuz. Siyasetinize tüküreyim.” dedi.