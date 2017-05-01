AK Partili Külünk muhalefetin 2019'daki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, referandum sonrasını değerlendirdi. '2019 öncesi Türkiye'de yeni bir muhalefet çıkaracaklar' diyen Külünk, 'Sayın Erdoğan'a ruhen değil, şeklen benzeyen bir ismi rakip yapmak için hazırlanıyorlar' dedi.

Akşam Gazetesinden Pınar Işık Ardor’un sorularını yanıtlayan Külünk'ün açıklamaları Ankara kulislerini sallayacak nitelikte.

- Referandum sonucunda Türkiye yeni sisteme EVET dedi. Şimdi değişimlere siyaseten diyorum sıra geldi. AK Parti Kongresi Mayıs'ta yapılacak. Neler olacak?

AK Parti’nin en büyük şanssızlığı kendisini zorlayacak bir muhalefet yok. Erdoğan’ı zorlayacak bir lider yok. Türkiye’nin en büyük şansızlığı bu. Niye şanssızlık AK Parti’yi zorlayacak muhalefet olsa AK Parti’nin işi kolay. AK Parti kendi yaptıklarıyla kendini aşıyor sürekli. CHP bir kere 21.yy anlamıyor. CHP AK Parti’nin başardıklarını anlamıyor. CHP gerici bir parti. Böyle çapsız muhalefetle karşı karşıya olan bir iktidar var. Böyle olunca da AK Parti’ye ümit besleyenler öyle rahat durmak yok diyor sürekli kendinizi aşacaksınız diyor. Sürekli kendini aşan bir AK Parti ile karşı karşıyayız.

- Şimdi bir kabine değişikliğinden bahsediliyor. Bu durum referendum analizine mi dayanıyor? Neden değişiklik yapılıyor?

Bir başarısızlık yok ki. 51.4’ü çok pozitif okuyan birisiyim. Son derece önemli bulduğum bir rakamdır. Ben de 58- 60 olmasını bekliyordum. Olmamasının sebepleri üzerinde herkes gibi benim de kafa yormalarım var. Benim de mutlaka söyleyecek sözüm var ama ben olumlu yorumluyorum. Yani evin içerisinde konuşacağım şeyleri sokakta konuşmam. 60 olması için neler yapmalıydık sorusunun cevabını ben veriyorum ama bunları sokakta konuşmam. Bu hareket Türkiye için çok kıymetli.

- Peki çok iyi anlatamadığınızı mı düşünüyorsunuz?

Eksik bıraktığımız noktalar var demek ki.Ama kabine değişikliği bunun için değil. Kabine değişikliği AK Parti’nin kendini yenilemesi için sürekli olan bir şey. Kabine değişikliğini neden yapacak olduğu sorusunun cevabını Başbakanımız verecektir.

- MHP içinden kabineye giriş olabilir mi?

MHP’nin durduğu yeri son derece kıymetli buluyorum. Devlet Bey’in 15 Temmuz sonrası değişen dünyada Türkiye’rin konumlandığı yerde Cumhurbaşkanımızla kurduğu ittifak bana Yavuz’un, Alparslan’nın, Çanakkale’nin tarihsel ittifakını hatırlatıyor. Devlet Bey Mhp’yi bir anda Hakkari, Edirne, Muğla ,Kars Van’dakiler için de çok konuşulan pozitif anlamda değerlendirme yapılan bir siyasal hareket haline getirmiştir. Devlet Bey MHP’yi tarihsel olarak özel bir yere oturtmuştur. Referandum akşamından itibaren MHP’ye yönelik bütün eleştirileri reddediyorum ve haksızlık yapıldığını açıkça söylüyorum. MHP kadroları çok önemli ölçüde vazifelerinin sorumluluklarının gereğini yerine getirmiş ve 51.4’te üzerlerine düşen rolü yerine getirmişlerdir.

- Kabinenin içinde MHP’li bir ismin olmasını ister misiniz?

Mutlu olurum

- Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasını bekler misiniz?

Ben Devlet Bey’in hadiseye makam mevki üzerinden bakmadığını görüyorum.1. Dünya savaşı devam ediyor. Sadece virgül konuldu. 1. Dünya Savaşının doğrudan hedefi Türkiye’ydi, Osmanlı’ydı.Hepimiz bu temelde bakmalıyız. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin durduğu bir hat var. Yerli ve milli bir hat. Türkiye’nin menfaatlerini maksimize eden, Anadolu topraklarındaki devlet bekamızı güçlendiren bir hat.

Nasıl Mustafa Kemal’in etrafında sarıklısı cübbelisi, kravatlısı, fötr şapkalısı, mollası var olduysa, bu ülkede yeniden bir devletin yenilenme sürecini başarmak için vakit Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin etrafında başı açık- kapalı, sakallı- sakalsız, dindar- dindar olmayan, sosyalist-sosyalist olmayan, laik- anti laik kim varsa olmalı.

Vatan, bayrak, ezan, toprak, beka , devlet, bağımsızlık, özgürlük temelli demokrasi temelli olarak Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin etrafında yek vücut olmalıyız. Unutmayın büyük mücadeleler büyük liderlerle kazanılır. Sayın Erdoğan bu ülkenin en stratejik gücüdür.

- CHP içinde bir liderlik değişikliği bekliyor musunuz?

40 yıllık kaniden olmaz yani. CHP son kullanma tarihi gelmiş, tarihsel çöküş yaşayan bir partidir. Türkiye’de yeni bir muhalefet çıkacak. O muhalefeti 2019’a hazırlıyorlar

- Kim hazırlıyor?

15 Temmuz’u kim organize ettiyse, işgal girişimini kim meşrulaştırmak için hala çaba sarf ediyorsa, kim referandumdan sonra tencere tava hep aynı hava hikayelerini bu ülkeye dayatmak istiyorsa, kim ajanlarını buraya sivil toplum kuruluşu, gazeteci, siyasetçi adı altında gönderiyorsa, kim bu ülkeyi içeride kırmaya götürmek için adım atıyorsa o güç. O güç 2019’da sayın Erdoğan’ın karşısına çıkacak. Erdoğan’a şeklen ama ruhen aklen değil şeklen sayın Erdoğan’a benzediğini zannettikleri ama asla benzemeyen birileri üzerinden bir muhalefet hazırlığı içindeler

- İsim alabilir miyim?

Var ama konuşamam. Bazılarının yüz bin imza toplama işini şimdiden konuştuklarını biliyorum.

- Siyasetin içinde mi o kişi?

İçinde. Ama isim şimdilik saklı kalsın. Şu an önümüze baktığımız bir tek şey var; o da Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiye dönüp genel başkanımız olması

- FETÖ ile mücadele konusunda siyasi ayak ile ilgili iddialar üst üste geliyor. Bu konuda ne yapılır sizce?

21-22 Mayıs’taki kongreyi bekleyin sabırlı olun. Cumhurbaşkanımızın en stratejik özelliği sokaktan hiç kopmamasıdır. Cumhurbaşkanımız Hakkari’de Çukurca’daki vatandaşın ne düşündüğü ile ilgilidir. Cumhurbaşkanımız 16 Nisan’daki sandık sonuçlarını en iyi okuyan liderdir. Cumhurbaşkanımız sandıktan ve sandığın ötesinde sokak ne diyor sorusunun cevabını en iyi okuyan liderdir. Dolayısıyla sabırlı olalım FETÖ bir işgalci örgüttür. FETÖ İslam’ın Hıristiyanlaştırma projesinin adıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu toprakların yiğit evladıdır. Her gün FETÖ’nün işgalci güruhunun kalemleri üzerinden can güvenliğine varlığına kast edilmek istenen bir lider, FETÖ ile mücadelede hiç geri durur mu? Milletimiz sabırlı olsun. Emin olsun ve sabırlı olsun.