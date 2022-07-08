AK Partili Şamil Tayyar da erken seçim istedi

Muhalefetten sık sık gelen "erken seçim" çağrılarına bu sefer AK Partili bir isim dahil oldu. Erken seçim çağrılarını "seçimler 2023'te" diyerek geri çeviren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen AK Partili Şamil Tayyar, "süre uzadıkça risk artar" diyerek Erdoğan'ı uyardı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarın önde gelen isimleri sıklıkla seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını dile getirirken AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir çıkış geldi. Tayyar, erken seçim tartışmalarına dair Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "süre uzadıkça riskin arttığı" uyarısında bulunup uygun zamanda seçime gidilmesi çağrısı yaptı. Tayyar'ın paylaşımı şöyle: "Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provakasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek. Feraset sahibidir, sözü söyler hükmü verir."