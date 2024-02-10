AK Partili Şamil Tayyar’a da deprem konutu çıktı

Üç dönem AK Parti'den milletvekilliği yapan Şamil Tayyar'ın da deprem konutu çekilişine başvurduğu ve konut sahibi olmaya hak kazandığı ortaya çıktı.

4 Şubat’ta depremzedeler için yapılan "Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi"nde ev sahibi olan talihli isimlerden birinin AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı olduğu ortaya çıkmıştı.

Yazmacı gibi eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’a da deprem konutu çıktığı ortaya çıktı.

Kura çekiminin İslahiye ilçesi bölümüne gelindiğinde ise ekranda Şamil Tayyar’ın adı belirdi. Tayyar’a 5’inci katta 2+1 daire çıktığı açıklandı. Konuyla ilgili Birgün gazetesine bir açıklama yapan Şamil Tayyar kendisine deprem konutu çıktığını doğrulayarak "Kurada 2+1 85 metrekare ev çıktı. Babamın iki katlı bahçeli bir evi vardı. Ev benim üzerime kayıtlıydı ve ağır hasar raporu vermişlerdi. Bir süre sonra da yıkıldı. Hak sahibi olarak deprem konutuna başvurduk. Kurada çıkan evi de kardeşim aldı." dedi.

AK Partili milletvekiline de çıkmıştı

Öte yandan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'ya da deprem konutu çıktığı öğrenilmişti.

Yazmacı kendisine deprem konutu çıkmasının ardından bir açıklama yaptı. İşte Yazmacı'dan deprem konutu açıklaması:

Yazmacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem felaketinde kendisinin de evinin yıkıldığını ve sonrasında TOKİ’ye başvurduğunu söyledi. Yazmacı, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle ev sahibi olduğunu belirtti.

Yazmacı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Asrın felaketi” olan, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binlerce vatandaşımız gibi benim de evim yıkıldı. Olması gerektiği şekilde hiçbir ayrıcalık beklentim ve isteğim olmadan, her afetzede Türk vatandaşının hakkı olduğu gibi TOKİ’nin konutlarına başvuruda bulunmuştum.

NOTER huzurunda yapılan “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası”nda bana da bir evin çıktığı bilgisini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da kentteki o günkü programları nedeniyle sonradan öğrendim.

Her vatandaşımız gibi benim de hakkım olan bir hususta, önce yasal süreçler işletilerek yaptığım başvuru ve adil şekilde noter huzurunda yapılan kurayı bir ayrıcalık gibi sunmak en basit tabiriyle dezenformasyon, çarpıtmadır.

Yasal bir hakkın kullanımını sansasyonel bir olaymış gibi sunmak habercilik değil, eğer hakkım olmamasına rağmen, bir şekilde bana bir ayrıcalık yapıldığı bilgisi varsa bunu çekinmeden her yerden paylaşmaktır gazetecilik. Kamuoyuna saygıyla sunarım.

Birgün