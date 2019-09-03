AK Partili vekil kaymakamı görevinden etti

Aydın’ın Nazilli ilçesi Kaymakamı İbrahim Küçük, İçişleri Bakanlığı’nın son kararnamesiyle görev yeri değiştirilerek Mersin’e Vali Yardımcısı olarak atandı. Kaymakam Küçük’ün görev yerinin değiştirilmesinde, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in etkili olduğu ortaya çıktı. Erim, “Nazilli’ye hafif birisiydi gereken yapıldı. Biz buna proje söyledik, yapmadı. Kendi kafasına göre iş yaptı. Ben de bu arkadaşın Nazilli’ye yakışmadığını düşünerek fişini çektim” dedi.

Cumhuriyet'ten Muhammed Özmen'in haberine göre, AK Partili Erim, ilçede bulunan bir vakıf arazisi ve ilçe kütüphane binasının satışa çıkarılmasını istedi, Küçük bu talepleri reddetti. Ayrıca Erim’in, İsabeyli mahalle muhtarı ve bir polis memurunun görevden alınması talebi de Kaymakam Küçük tarafından kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Yaşananlar üzerine AK Partili Erim’in kaymakamın görevden alınması için girişimde bulundu.

‘Rantçıların esiri olmadık’

Görev yeri değiştirilen Küçük için Nazilli Belediyesi tarafından veda yemeği düzenlendi. Etkinliğe ilçe protokolü, STK’ler ve siyasi parti temsilcileri katılırken AK Parti ve MHP’den katılan olmadı. Burada veda konuşması yapan Küçük, “Görev sürecimde hiçbir şekilde taraflı olmadan, herhangi bir baskıya boyun eğmeden, dik durarak, gerektiği zamana insanlığını unutanlara diklenerek göstermeye çalıştım. Akşam yatıp yarın kalkıp imarda nasıl bir şey olursa, hangi hazine arazisi üzerinden ne kadar ne kazanırım diye, hesap edenlerin ne Nazilli’ye ne Aydın’a ne de Türkiye’ye faydalarının olmayacağını bir kez daha ifade ediyorum. Biz rantçının, arsa spekülatörlerinin, orada burada çalışan kamu görevlilerinin görevleriyle ve pozisyonlarıyla oynamayı adet haline getiren hiç kimsenin esiri olmadık, hiç kimseye boyun eğmedik. Bütün arkadaşlarda buradan sesleniyorum, kendi oturdukları koltukların gereğini yerine getirsin herkes. Gereğini yerine getirmezseniz başkaları sizi kukla gibi oynatmaya çalışırlar” dedi.

Görev yerinin değişmesine ilişkin isim vermeden AK Partili Erim’i eleştiren Küçük, “Bazı huysuz, arsız adamlar olabilir. Bazı yanlış adamlar olabilir. Onlarla beraber bizim yıldızımızın barışmadığı doğrudur. Barışmamasından da ben şeref duyuyorum. Bu vesileyle bizim tayinimizin başka bir yere çıkması bizim içim sorun değil” ifadelerini kullandı. Küçük başka bir açıklamasında ise Nazillili yurttaşları uyararak, “Cüzdanlarınıza ve arsalarınıza sahip çıkın” dedi.

'Fiş’ kelimesini kullanmadım

Yerel bir gazeteye konuşan AK Parti’li Erim, kaymakamın tayininde rolü olduğunu itiraf ederek, “Nazilli’ye hafif birisiydi gereken yapıldı. Biz buna proje söyledik, yapmadı. Kendi kafasına göre iş yaptı. Ben de bu arkadaşın Nazilli’ye yakışmadığını düşünerek fişini çektim” dedi.



Haber üzerine Cumhuriyet’in ulaştığı Erim’in basın danışması, yerel basında çıkan sözleri doğrularken, gazetemizi arayan Erim ise “Fişini çektim” ifadesini kullanmadığını belirterek, “Görevden alınmasını istedim” dedi.