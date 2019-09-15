''AK Parti'nin artık seçim kazanma şansı yok''

CHP’li Gürsel Tekin, SÖZCÜ’ye konuştu: Tekin, “AK Parti dönemi bitti. Türkiye nefes alamıyor. AK Parti milletin karşısına çıkabilecek halde değil” dedi ve erken seçim çağrısı yaptı



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, SÖZCÜ Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, vatandaşın kan ağladığını belirterek, sandığa gidilmesi çağrısında bulundu.

Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları AK Parti'den istifa ettiler. Bu istifalar ve kurulacak yeni parti hakkında ne düşünüyorsunuz?

Öncelikli hayırlı olsun diyorum. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Herkes de siyasi parti kurma hakkına sahiptir.

Bu istifalar neyi gösteriyor?

İstifasını açıklarken Sayın Ahmet Davutoğlu diyor ki: “AK Parti, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretme kapasitesini kaybetmiştir.” Bunu diyen herhangi bir kişi değil. Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı yapmış bir isim. Tamamen doğru bir tespit. Bugün AK Parti bitik bir partidir. AK Parti sorunlarının çözümünün adresi değil, bizzat çözümün önündeki engeldir. Herkesin şunu çok iyi anlaması lazım. AK Parti dönemi bitti. Yeni dönemin nasıl kurulacağını konuşmaya geç bile kaldık.

‘AK Parti dönemi bitti' derken neyi kast ediyorsunuz?

Çok açık. AK Parti'nin bugünden sonra hiçbir seçimi kazanma şansı yok. İdeolojisi olmayan, hiçbir siyasi hareketi veya düşünceyi temsil etmeyen, hiçbir sosyal sınıfı temsil imkanı kalmamış bir yapı var karşımızda. Bugün millet aç. Türkiye nefes alamıyor. AK Parti milletin karşısına çıkabilecek halde değil.

Acil erken seçim yapılmalı

Erken seçim sizce mümkün mü?

Her gün telefonum çalıyor, vatandaş perişan durumda. Konut sektörü batıyor. İnşaat batıyor. Perakende ekside. Reel sektör maliyet dengelemek için işçi çıkartıyor. İşsizlik sürekli artıyor. Türkiye'nin çıkışa ihtiyacı var. Nasıl çözülecek bu sorunlar? AK Parti'nin çözecek hali mi var? Pelikanlar, damatlar, yandaşlar zaten nefessiz kalmış durumda. Peki bu sorunlar kendi kendilerine mi çözülecek? Millet çözecek. Millet sorunları nasıl çözer? Çözüm sandıktır. Başka çözüm yoktur. Sandık milletin önüne konur. Millet gider, orada tüm sorunları halleder. Kendisine yakışan bir hükümet seçer, o hükümet de kolları sıvar işe başlar. Fırtına patladı. Kaptan ne yapacağını bilmiyor. Türkiye kayalıklara sürükleniyor. Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor. Acilen erken seçim yapılması gerekiyor.