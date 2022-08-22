AK Parti'nin eski anketçisi AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kötü haberi canlı yayında verdi

Bir dönem AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını yapan MAK Araştırma'nın başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı canlı yayında AK Parti'nin son 8 aydır yapılan seçim anketlerinde yüzde 30'un üzerine çıkamadığını açıkladı.

MAK Araştırma şirketi başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti'nin son anketlerde yüzde 30'un üzerine çıkamadığı 2 puanın da HDP'li seçmene ait olduğunu söyledi.

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, son 8 ayda 2022 yılı içinde yapılan tüm araştırmalarda AK Parti'nin yüzde 30'un üzerine çıkamadığını söyledi.

Halk TV'de açıkça programına katılan Kulat, "Bunun en az iki puanının kendini Ak Parti içinde kamufule eden HDP'li seçmen olduğunu her defasında vurgulamak durumunda kalıyoruz" dedi.

Kulat şöyle devam etti:

"HDP ağırlıklı seçmenin olduğu Mersin'de anket yapıyorsunuz insanlar diyor ki size biz AK Parti'ye oy vereceğiz hatta MHP'ye oy vereceğiz. Ama bir çarpraz soru soruyorsunuz 'ülkenin en temel sorunu nedir?' diye. Hepsi anadilde eğitim yazıyor. Oradan anlıyorsunuz hepsi HDP'li seçmen"