Akşener: Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz ve bu ülke feraha çıkacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim gezilerinin ikinci durağı Bolu’da açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun’da başladığı seçim gezilerini bugün Bolu’da devam ettirdi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir abimiz, ‘İnsanlar kanını satıyorlar’ dedi. Biliyorum, çoluğunu çocuğunu bir noktaya getirebilmek için organını satanlar var bu ülkede. 15 Mayıs sabahı bunların hepsini ortadan kaldıracağız. 15 Mayıs sabahı, düşmanlıkla elleri kolları bağlanan belediyelerimizin daha rahat iş yapmasını sağlayacağız. İşsiz gençlerimizin iş bulmasını sağlayacağız. Emeklilerimizin en düşük maaşını asgari ücret kadar yapacağız. Asgari ücreti, açlık sınırından yukarı çıkaracağız. Özellikle kadınlarımız, karanlıkta yürümekten korkan, dayak yediğinde suçlu çıkan, tecavüz edildiğinde kadının suçlu çıktığı bir Türkiye’yi ebediyen göndereceğiz. Bunun yerine, kadınların başı dik, mutlu, gururlu ve kendilerine güvenerek hem çalıştıkları hem ailelerini geçindirdikleri bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.

"İŞ BULMA İMKANLARINIZIN OLMADIĞINA İNANIYORSUNUZ"

Bu ülkeyi terk etmek isteyen gençlerimiz, haklısınız. Çünkü nefes alamıyorsunuz. İki de bir itilip kakılıyorsunuz. İş bulma imkanlarınızın olmadığına inanıyorsunuz. İnsanların kayrıldığını biliyorsunuz. Onun için, mühendis olup burada iş bulamayacağını düşünen evlatlarımız, bir başka ülkeye gidip garson olmayı tercih ediyor. Keşke ülkende kalıp garson olsan. Ama orada bile iş bulmak için ayı lazım, dayı lazım. Özel sektörde dahi, yandaşın içinde değilse iş bulma imkanın yok. İşte bütün bunların ortadan kaldırıldığı bir gün olacak. Ama sizden bir ricam var; ben, üç yıldır esnaf geziyorum, hiçbir zaman o dönemde partimi övmedim. Sadece sizi dinledim.

"KILIÇDAROĞLU'NA OYLARINIZI İSTİYORUM"

Şimdi bugün, sizden oylarınızı istiyorum. İYİ Parti’ye oylarınızı istiyorum ve 13. Cumhurbaşkanı’mız olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oylarınızı istiyorum. ‘Başbakan Meral’ diyorsunuz ya ben, sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Pazarlıklarla olmak istemiyorum. Siz eğer beni başbakanlığa layık görüyorsanız oy vereceksiniz. Bu ucube sistemin değişmesini istiyorsanız, Türkiye’nin yeniden nefes almasını istiyorsanız da 13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz ve bu ülke feraha çıkacak.

Bana pek çok şey söylendi ama Allah’ıma çok şükür ‘hırsız’ diyemediler. Sayın Kılıçdaroğlu’na da pek çok şey söylendi ama ona da ‘hırsız’ diyemediler. Dolayısıyla bütün iftiralara rağmen, bütün hakaretlere rağmen biz ayakta kaldık. Niye ayakta kaldık? Harama el uzatmadığımız için. Onun için; harama, helale, kul hakkına inanan bir insan olduğum için sizlerin helal oylarını istiyorum. Gerçekten hiçbir harama el uzatmamış, dürüst, namuslu, sakin, sinirlenmeyen, iki de bir atarlanmayan Sayın Kılıçdaroğlu’na da oy istiyorum.”