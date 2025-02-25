Ankara'ya bomba gibi düşen iddia: ''AK Parti'ye CHP'den geçen milletvekilleri olacak''

İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden peş peşe milletvekili transferi yapan AK Parti'nin hız verdiği milletvekili transferlerinin şimdi de CHP'ye uzanacağı öne sürüldü.

AK Parti'de büyük kongre geride kalırken Ankara kulisleri TBMM'deki seçim kararı almak için gerekli olan 360 milletvekili zorunluluğu için çalışmalar devam ediyor.

Mevcut durumda AK Parti, MHP, HÜDA Par ve DSP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın TBMM'de 328 milletvekili var. Ancak Cumhur İttifakı eğer Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı yeniden aday gösterebilmek için bir erken seçim kararı almak istiyorsa, TBMM'de 360 evet oyunu çıkartmak zorunda.

Bu karar için de hem Cumhur İttifakı'nın fire vermemesi hem de muhalefet partilerinden 32 milletvekilinin de "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Sözcü TV'de yayınlanan Para Politika'da gazeteci Özlem Gürses, "iktidarın erken seçim takvimi için 2026 ya da 2027 sonbaharı işaret ediliyor" derken, Gelecek Partisi ve İYİ Partili milletvekillerinin ardından AK Parti'deki milletvekili transferlerinin şimdi de CHP'ye uzanacağını belirterek, AK Parti'nin, CHP içinden de çok sayıda vekil transferi hazırlığında olduğunu söyledi.

Gürses, "Uzunca bir süredir AKP'nin çalışmalar içinde olduğu ikili görüşmelerin yapıldığı belirtildi, ikna turları devam ediyormuş" dedi.