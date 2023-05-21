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ATA İttifakı dağıldı! Resmi açıklama geldi

ATA İttifakı dağıldı! Resmi açıklama geldi
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ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur tutumunun ne olacağı merakla beklenirken Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir" açıklamasını yaptı.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur tutumu merakla bekleniyor. Ankara'da hareketli saatler yaşanırken son açıklama, ittifakın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den geldi.

Halk TV canlı yayınına katılan Vecdet Öz, şunları söyledi:

"Seçime girdik. Seçim neticelendi. Milli irade bize yüzde 5 oy verdi. Seçim devam ediyor. Bir karar vermek zorundaydık. Milli iradeye baskı olmaz. Deriz ki; biz böyle düşünüyoruz. Şu anda ATA İttfakı'nın kurulmasının sebebi; muhalefet. İlk önceliğimiz iktidarın gitmesidir. Dolayısıyla; şu anda bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu. Bu destek kararını kendisine ilettik. Bu demokratik bir hakkımızdır. Dolayısıyla seçmenlerimize biz böyle karar verdik diyoruz.

Ümit Hoca'ya "Nasıl karar vereceksiniz" diye sordum; "Yönetimimize soracağız" dedi. Hayhay dedim. Biz de çıkan kararımız açıkladık.

"ATA İTTİFAKI RESMEN SONA ERMİŞTİR"

İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız.

Biz yola çıkarken muhalefet ittifakı olarak çıktık. İktidarı desteklemek planımızda yoktu. Biz kazanmayı arzu ediyorduk."

Etiketler ata ittifakı dağıldı ittifak bitti zafer partisi ümit özdağ Vecdet Öz
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