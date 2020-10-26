AYM'ye ikinci kez Enis Berberoğlu başvurusu

Enis Berberoğlu'nun avukatı, yerel mahkemenin "hak ihlali" kararını uygulamadığı gerekçesiyle bugün yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Berberoğlu için Yüksek mahkemeye yapılan ikinci başvuruda 4 gerekçe sunuldu.

Hak ihlali kararının uygulanmamasıyla Berberoğlunun yargıya erişim hakkı, siyasi faaliyette bulunma hakkı, kişi güvenliği ve hürriyeti ve hak arama özgürlüğü hakkı ihlali olduğu belirtildi.

Yüksek mahkeme Berberoğlu hakkında, 17 Eylül'de hak ihlali kararı vermişti.

Ancak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama başvurusunu reddetmiş, karara itiraz edilen 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi de "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.