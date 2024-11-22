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Babacan'dan olay iddia: Erdoğan'la Azerbaycan'a giden kişi sayısı şoke etti

Babacan'dan olay iddia: Erdoğan'la Azerbaycan'a giden kişi sayısı şoke etti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Azerbaycan'da düzenlenen BM İklim Değişikliği COP29 Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 1860 kişinin katıldığını açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de katıldığı programda Bakü’de yapılan BM İklim Değişikliği COP29 Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Balkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte tam 1860 kişinin katıldığını açıkladı.

Duruma tepki gösteren DEVA Partisi lideri, "İsraf sadece kamuda değil dikkat edin. Fırsatı bulan 'Görmemişim ben de gideyim ben de gideyim,' inanılır gibi değil!" diye sitem etti.

Babacan'ın açıklamaları şöyle:

“Azerbaycan'da COP toplantısı oldu. Bu çevre ile ilgili toplantı yılda bir defa birleşmiş milletlerin partiler konferansı dediği bir toplantı bu. Kaç kişi katılmış? 1860 kişi! Bizim milletvekilimiz Evrim Hanım gitti. Çevre Komisyonu'nda, 'Ya bakın masrafımı kendi vereceğim' demiş ya. 'Komisyon üyeleri beraber gideyim.' 'Yok gelemezsin, bize katılamazsın.' Bir gittim diyor, 'Sadece komisyon üyeleri değil bir de bakanlığın özel davet ettiği milletvekilleri de orada' diyor. Bir sürü sivil toplumlar şuradan buradan falan filan insanlar. Ya dedim 1860 kişiyiz içerisinde herhalde kendi masrafını kendi karşılayarak giden bir tek sen varsın herhalde dedim. İsraf sadece kamuda değil dikkat edin. Fırsatı bulan. Görmemişim ben de gideyim ben de gideyim inanılır gibi değil.”

Etiketler recep tayyip erdoğan azerbaycan bakü
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