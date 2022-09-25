Babacan’dan ‘sen kimsin’ diyen Erdoğan’a jet yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine ”Kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil. Ya sen kimsin. İmzayı atan kim sen kimsin” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı hedef almış; Erdoğan, ”Biz geçmişte bunu yaptık mı? Faizi 4,6’ya indirdik. Enflasyon 6,2’ye geldi. Bunu biz başardık, birileri değil. Bu neticenin üzerinden kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil. Ya sen kimsin. İmzayı atan kim sen kimsin. 6 sıfırı TL’den çıkaran bu Başbakan. Sen kimsin ya. Burada Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya. TV ekranlarında “ben yaptım, ekonomi bakanıydım”. Buna inananlar, aldananlar yok değil, var. Bütün bunların hepsi yoluna giriyor. Benim milletim aklı selim sahibidir” ifadelerini kullanmıştı.

BABACAN’DAN JET YANIT

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Siirt mitinginde açıklamalarda bulundu.

Babacan, burada yaptığı açıklamalarda kendisini “Faizi 4,6’ya indirdik. Enflasyon 6,2’ye geldi. Bunu biz başardık, birileri değil. Şimdi bu neticenin üstünden kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim, sen kimsin? Altı sıfırı Türk Lirası’ndan çıkaran bu Başbakan. Sen kimsin ya?” sözleriyle hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi.

Babacan, “Tam 4 yıldır bu ülkeyi tek imzayla yöneten siz değil misiniz? Şu anda seçime kadar tam yetkili yine siz değil misiniz? Sizsiniz. Tek imzayla aklınıza gelen her şeyi yapabiliyor musunuz? Madem keramet imzada. Şöyle bir imza atın da şu enflasyonu bir düşürüverin. 4 yıldır niye patlattınız bu enflasyonu? Fiyakalı bir imza atın da hayat pahalılığını bitiriverin bakalım” ifadelerini kullandı.