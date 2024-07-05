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Bahçeli'den ''Maça çıkmayalım'' çağrısı

Bahçeli'den ''Maça çıkmayalım'' çağrısı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral'a men cezası vermesinin ardından A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması için çağrıda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine ateş püskürdü. MHP lideri, "Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir" ifadelerini kullandı. 

Merih Demiral'ın cezası belli olduMerih Demiral'ın cezası belli olduMilli Takım

 

Etiketler MHP Devlet Bahçeli merih demiral a milli futbol takımı
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