Bahçeli'den ''Maça çıkmayalım'' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral'a men cezası vermesinin ardından A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması için çağrıda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine ateş püskürdü. MHP lideri, "Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir" ifadelerini kullandı.