Bahçeli'den ''Maça çıkmayalım'' çağrısı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral'a men cezası vermesinin ardından A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması için çağrıda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine ateş püskürdü. MHP lideri, "Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir" ifadelerini kullandı.
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