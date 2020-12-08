Bakan açıkladı: SED ödemeleri bugün hesaplarda!

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SED ödemelerinin 8-15 Aralık 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirtti. Bakan Selçuk, aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuk için 136 milyon TL ödeme yapacaklarını belirterek, "SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

