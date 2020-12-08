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  4. 08 Aralık 2020 09:50

Bakan açıkladı: SED ödemeleri bugün hesaplarda!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan açıkladı: SED ödemeleri bugün hesaplarda!
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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SED ödemelerinin 8-15 Aralık 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirtti. Bakan Selçuk, aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuk için 136 milyon TL ödeme yapacaklarını belirterek, "SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.
 

Zehra Zümrüt Selçuk , Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti , SED
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