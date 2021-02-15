Bakan Akar ve Bakan Soylu Meclis’e Gara'yı anlatacak

PKK teröri örgütü tarafından kaçırıldıktan 5-6 ay sonra şehit edilen 13 evladımızın ölümüyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanları Süleyman Soylu, Meclis’e bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Rize İl Kongresinde Garê’deki harekatıyla ilgili, “Meclis'te biz bununla ilgili bir soruşturma önergesi vererek bunun bütün detaylarını Meclis'te gündeme getireceğiz. Bu sabah grup başkanımız Naci Bey'le bunu konuştuk. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Meclis İçtüzüğünün 59’uncu maddesine göre Genel Kurul'da yürütme adına gündem dışı söz istenecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda 20’şer dakika söz alacak. İstemleri hâlinde, siyasi parti gruplarına 15'er dakika da söz verilecek.