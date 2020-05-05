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  4. 05 Mayıs 2020 22:31

Bakan Albayrak'tan ''#BirlikteBaşaracağız'' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından '#BirlikteBaşaracağız'' notuyla bir video paylaştı.

Bakan Albayrak'tan ''#BirlikteBaşaracağız'' paylaşımı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından '#BirlikteBaşaracağız' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Bakan Albayrak, videonun son bölümünde verdiği sesli mesajda ise "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.

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