Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulunda ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda düzenlenen oturumda konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından bazı satır başları:

"Terörü finanse edenlerin hesap vermelerini sağlamalıyız. Ayrımcılık ve terörün her türlüsünü kınıyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye terörün her türlüsüne karşıdır, kimi hedef alırsa alsın. Müslüman düşmanlığı ve ırkçılık, çoğu zaman bir biriyle iç içe. Artık Müslüman karşıtlığı daha fazla gözardı edilemez. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı insanlığın ortak sesinin duyulması şart. Uluslararası camia sorumluluktan muaf değil" dedi.

Küresel bir seferberlik ilan edilmesi çağırısı yapan Dışişleri Bakanı, "Unutmayalım ki, tek bir kişinin dahi güvende olmadığı bir dünyada, hiçbirimiz güvende olamayız" ifadesini kullandı.