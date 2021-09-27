Bakan Çavuşoğlu'ndan Karabağ açıklaması

Karabağ zaferinin birinci yıl dönümünde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın barış teklifine henüz yanıt vermediğini belirterek ''Bundan sonraki süreçte atılması gereken adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz ve birlikte atarız'' dedi.

Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Konsey toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Tüm uluslararası toplum gibi Türk Konseyi üyelerinin de Afganistan konusunda beklenti ve kaygılarının benzer olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İnsani krizin ve ekonomik bir çöküşün önlenmesi, azınlık ve kadın hakları dahil insan haklarının korunması, düzeniz bir göç dalgasının önlenmesi, terörizmin tekrar güç kazanmasının önlenmesi gibi. Bunun için ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması ve devlet mekanizmasının çalışması önem arz ediyor." diye konuştu.

Toplantıda bu kapsamda atılabilecek adımların değerlendirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Başta komşu ülkeler olmak üzere düzensiz göç yükünü çeken ülkelerle dayanışma çağrısında bulunduk. Terörle mücadelede yapılabilecekleri ele aldık. Bu hususlara vurgu yapan bir ortak bildiri de kabul edildi." dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın seçimden sonra bazı olumlu mesajlar verdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu mesajlara karşı olumlu mesajlar verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim başından beri en büyük arzumuz savaş bittikten sonra, vatan muharebesi bittikten sonra bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Bu yönde de Azerbaycan'ın biliyorsunuz, Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması imzalanması teklifi oldu. Henüz daha Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Ama bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi, atabileceğimiz adımları can Azerbaycan'la birlikte koordine ederiz. Birlikte karar veririz, birlikte adım atarız."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yakın zamanda görüşmesinin planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya, "Zaten iki cumhurbaşkanı olarak, iki kardeş olarak hemen hemen her gün görüşüyorlar. Sürekli telefonda da görüşüyorlar." dedi.

İki liderin, 12 Kasım'da düzenlenmesi planlanan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nden hemen önce de görüşebileceğini ancak bunun için özel bir planlamaya gerek bile olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "İki kardeş, iki liderimiz ne zaman isterse bir araya gelirler. Bize talimat verirler, biz de bu doğrultuda çalışırız." diye konuştu.