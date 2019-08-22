Bakan Soylu'dan kayyum açıklaması: Bunu yapmak zorundaydık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşuyor.

Süleyman Soylu, "PKK'ya yılbaşından bu yana 80 bin 570 operasyon yaptık. 635 PKK'lı etkisiz hale getirildi" dedi.

3 BAŞKANIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Soylu, "Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor. 3 günden beri bu adamlar veya bu kadın terör örgütüne üye olması sebebiyle alınmıştır denmesine rağmen bunların terör örgütüyle ilgisi yoktur diyemiyor savunanlar. Seçilmişlik elbette değerlidir. Ama demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler bir hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçimlere girip aklanamazsınız. Geçen dönem aynı suçtan aldığımız adamı ısrarla yeniden belediye başkanı yaptılar. Bu kabahat değil. Dün bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz bazıları bugün ucuz siyasi pozisyon adına hiç beklemediğimiz bir takım pozisyonları da ortaya koyuyorlar. Bunlar bir şikayet veya ağıt değil bir tespittir. Biz yolumuzdan dönecek değiliz" dedi.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE"

"Aklımızı kiraya vermedik. PKK'yı yeni tanımış değiliz. Algıyı nasıl yönettiklerini ezbere biliyoruz. 2017-2018 arasındaki uyuşturucu operasyonus ayımız yüzde 22 artış göstermiştir. 2018 yılında 18 buçuk ton eroin, 80.7 ton esrar, 8.9 milyon extacy, 566 kilo metamfetamin ve 1248 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı. Şu anda neredeyse 24 milyonu aşan kök kenevir yakalandı. Geçen sene bu rakam bütün yılda 10 milyondu. PKK'nın esrar sevketmesini engellediğimiz zaman kim devreye giriyor? Lice'de ekelim ama Avrupa'dan kimyasal uyuşturucuyu Türkiye'ye sokalım hem PKK'nın para ağını desteklerim hem de bu ülkenin gençliğin zehirlerim projesi içindedir Avrupa"

"Sanal bahis bizim en güçlü mücadele alanlarımızdan birisi olmalıdır. Yaklaşık 300 milyon civarında para, mal mülk ele geçirilmiştir. Sanal bahisin Türkiye bütçesi 50 milyar dolar. Bu ocakların çökmesi demektir. Şebekeler uyuşturucuyu ve kaçak göçü yeni bir gelir alanı olarak tespit etti."