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Bakan Tunç: ''TÜSİAD başkanlarına gözaltı kararı olmadı''

Bakan Tunç: ''TÜSİAD başkanlarına gözaltı kararı olmadı''
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturmalara ilişkin, ''Soruşturma devam edecek. Cumhurbaşkanımız da konuya detaylıca değindi. TÜSİAD başkanlarına gözaltı kararı olmadı. İfadeye davet edildiler'' dedi.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) başkanlarına yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, TÜSİAD'ın iki yöneticisi hakkında gözaltı kararı olmadığını, ifadeye çağrıldıklarını söyledi. Tunç, TÜSİAD'dan gelen açıklamaların, yargıyı müdahale algısı oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Bir gözaltı kararı olmadığını, ifadeye çağrıldıklarını dile getiren Bakan Tunç, "Soruşturma dün başlamadı. Cumhurbaşkanımızın Meclis konuşmasından sonra değil önceden başladı. İfade alma düne denk gelmiş oldu. TÜSİAD bir iş adamları derneği. Bu konuda sivil toplum kuruluşları özgürce görüşlerini ifade edebilirler. Bunu ifade ederken devam eden soruşturmaları etkilemeye yönelik birtakım örnekler verirseniz, sıralamalar yaparsanız o zaman orada yargıya müdahale olarak algılanabilecek hususlar olur" dedi.

Tunç şu ifadeleri kullandı:
"Seçilmiş belediye başkanlarının durup dururken görevden alınıp yerlerine geçici görevlendirme yapılması burada şu ayrımı yapmak lazım bir kısım belediye başkanları terör ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle görevden el çektiriliyor."

Belediyelere kayyum atanması konusunda da açıklamalar yapan Bakan Tunç, terörle bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınmasının hukukun gerekliliği olduğunu vurguladı. Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da yargı sürecinin devam ettiğini ve İmamoğlu'nun durumunun yasalar çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti.

"3'üncü görüşme için henüz bir talep yok"

İmralı heyetinin 3'üncü görüşme talebinde bulunmadığını söyleyen Bakan Tunç, "Dün grup toplantısında gazeteci arkadaşlarımız sordu, üçüncü görüşme için henüz bir talep yok. Olması durumunda gerekli izinleri sağlayabileceğimizi ifade ettik. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında başlattığı bir 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili bir konuşması oldu. Amaç terörden ülkemizi temizlemek. Sonrasında Cumhurbaşkanımızın destek vermesi önemli. Süreç içinde DEM Partililerin İmralı ile görüşmesi sağlandı. 2 kez görüşüldü. Üçüncü talep henüz söz konusu değil. Olursa değerlendirilecektir" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat tarihinde derneğin genel kurulunda sarf ettikleri sözler nedeniyle ’yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ’adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Turan ile Aras, ifade vermek üzere polis eşliğinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Burada Savcılığa getirilen şüpheli Aras yaklaşık 3 saat ifade verirken, şüpheli Turan ise yaklaşık 1 saat ifade verdi.

Turan ile Aras savcılıkta verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ’yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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İHA

Etiketler adalet bakanı yılmaz tunç tüsiad soruşturma
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