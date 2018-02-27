Başbakan Yıldırım müjdeleri sıraladı !

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

2017 büyümede AK Parti iktidarının rekoru olarak tarihe geçtiğini söyleyen Yıldırım "İhracatta da rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. İhracatımız orta vadeli planımızı aşarak 157 milyar 100 milyon seviyesinde gerçekleşti. Gelecek aylarda da ihracat artışı artarak devam ediyor" dedi.

VATANDAŞIN MALİYEDE BİRİKEN KDV'LERİ İADE EDİLECEK

Yıldırım "Vatandaşın maliyede biriken KDV'leri iade edilecek. Vatandaşın KDV alacağı kalmayacak. KDV alacağını ödemezse, 3 aydan sonra faiz işleyecek. Küçük esnafada hasılat hesaplı KDV sistemi getireceğiz. Vatandaş KDV'sini bildirdikten 2 ay sonra ödeyecek. İhracatçılarımızın ihracat ettikleri maldan alacakları KDV miktarını genişleteceğiz. Yüklendikleri KDV ve diğer KDV'lerini de alabilecekler" müjdesini verdi

Başbakan Yıldırın şöyle devam etti: Hayırseverlere KDV muhafiyeti getiriyoruz. Hem hayır yapıyorlar hem KDV ödüyorlar. Burada istisna getiriyoruz. Bol bol okul yapsınlar, sosyal sorumluluk projesi yapsınlar.

ASGARİ ÜCRETLİLER VERGİ DİLİMİNDEN MAĞDUR OLMAYACAK

Asgari ücretlerde vergi kesintisini kaldırıyoruz. Asgari ücret yılın başında da sonunda da aynı olacak. Vergi diliminden mağdur olunmayacak. İlave istihdam sağlayan işletmelere yıl boyunca damga vergisi, gelir vergisi desteği sağlıyoruz. 'Bir senden bir benden' programını da hayata geçiriyoruz.Kadınlarımızın iş hayatına katılmalarını da teşvik ediyoruz.

HURDA TEŞVİĞİ

16 yaş üzeri her türlü aracı hurdaya ayıranlara 10 bin TL'ye kadar teşvik veriyoruz. Yollardaki araçların trafik güvenliğini artırıyoruz.

MİNİBÜSÇÜLERE VERGİ MÜJDESİ

Minibüsçüler lüzumsuz yere fazla vergi ödüyorlardı artık daha az vergi ödeyecekler

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar diğer başlıklar şöyle:

"Yarın takvimler bir kez daha 28 Şubat'ı gösterecek. Bin yıl sürecek denilen darbe girişiminin yıldönümü. 7 yıl önce ebediyete göçen Erbakan hocamızı da minnetle yad ediyoruz.

28 Şubat'ta sadece hukuku çiğnemediler, ekonomimizi de zarara uğrattılar. 28 Şubat sürecinin faturasını aziz ve cefakar millet ödedi. 28 Şubat'ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık.

"BÜTÜN DÜNYA DUYMUŞ, CHP DUYMAMIŞ"



CHP'nin bazı milletvekilleri bugünlerde bir laf ortada dolaştırıyor. Neymiş, hükümet PYD/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemiş. Gerçek böyle mi onun için belgelerle geldim. 28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında YPG, PKK, DEAŞ ile topyekün mücadele var. CHP'nin profesör olan milletvekili bunu yaparsa diğerleri ne yapar bunu siz düşünün.

Bunlar demek ki 20 MGK kararının hiçbirini okumamışlar. Sonuç bildirisinin değişmez gündeminden biri de PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ ile mücadele olmuştur. Bunların farklı isimlerde örgütler olduğunu bütün dünyaya biz ilan ettik. Bütün dünya yazdı gel gör ki CHP duymamış. Hadi bazı dost bildiğimiz ülkeler PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor ama Türkiye'nin anamuhalefet partisine ne oluyor?

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ

Çocuk istismarına yönelik sebeplerin ortadan kaldırılması, cezaların caydırıcılığının daha da artırılması konusunda kapsamlı bir çalışma başlattık. Yasal düzenlemeler için teklif yakında Meclis'te olacak. Olayların tekrarlanmaması için sadece yasal düzenleme yapmak yetmez. Eğitim başta olmak üzere ve toplumun her kesimine görevler düşmektedir.

"HOLLANDA'NIN KARARI YOK HÜKMÜNDE"

Batı çifte standarttan vazgeçmiyor. Hollanda'nın 1915 olaylarına ilişkin aldığı karar bizim için yok hükmündedir. Buna soykırım diyenler kendilerine bakmalıdırlar. Katliamlar konusunda en kötü sicil bu iddiaları ortaya atan ülkelerindir. Kimse Türkiye'nin şanlı geçmişini kendi karanlık mazisiyle karşılaştırmasın. Bizim tarihimizde katliam, soykırım yok. Kardeşlik, beraberlik var. Bosna'da yaşananlar taptaze hafızalarımızda.

"AFRİN HİLAL GİBİ EMNİYETE ALINDI"

Zeytin Dalı Harekatı'nda 39 gün geride kaldı. Mehmetçiğimiz havadan ve karadan harekatı başarıyla ve kararlıkla sürdürüyor. Afrin bir hilal gibi çepeçevre emniyete alınmış durumda. Sınır bölgeleri tamamen terörden temizlendi. Şimdi özel harekat timlerimizle beraber Adım adım temizlik yaparak gidiyoruz. PKK, PYD, DEAŞ sivillere işkenceye vatandaşı yerinden yurdundan etmeye devam ediyor. Bölge halkının yüzde 60'ı evlerini terk etmiş durumda.

"ÇOK CİDDİ KİMYASAL SİLAH İDDİALARI VAR"

BM bir karar aldı. 30 gün süreyle Guta'da ateşkes ilan edilmesi üzerine. Şu anda Doğu Guta'da bir insanlık dramı ve ayıbı yaşanıyor. Buradaki çocuk, kadın ve yaralılara acil insani yardım bile yapılamıyor. Bu kararın amacı bu bombalamalar ve katliamdan etkilenen bölgeye acil yardım gitmesi ve yaralılara çocuklara müdahale edilebilmesi için. Bunu olumlu karşılıyoruz. Ancak karar alınmış olmasına rağmen rejim Doğu Guta'ya saldırıya tekrar başladı. Kimyasal silah kullanıldığı yönünde çok ciddi iddialar var. Afrin'de yürüttüğümüz Zeytin Dalı Harekatı'nı Doğu Guta ile karıştıranlar var. BM Konsey kararının Doğu Guta ile ilgili olduğu aşikardır. Çünkü Türkiye sivillere değil, eli kanlı terör örgütlerine karşı ve orada yaşayan sivilleri kurtarmak için bir temizlik harekatı yapıyor. Kararın odak noktası, terör örgütlerine karşı yürütülen harekatlar değil, Doğu Guta'daki sivil katliamın önlenmesidir.

"GÜN ÇEKYA'NIN İMTİHAN GÜNÜ"

Hakkında kırmızı bülten çıkardığımız PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslim, 24 Şubat'ta Çek Cumhuriyeti'nde gözaltına alındı. Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. İçişleri, Dışişleri, Adalet bakanlıklarımız konuyu yakından takip ediyor. Gün, NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür. Ümit ederiz ki müttefikimiz Çek Cumhuriyeti, terörle mücadelede yaşanan hassasiyeti görür, gerekli dayanışmayı sergileyerek bu teröristi bize iade eder. Ancak sonuç ne olursa olsun şu kesindir: Bundan böyle eli kanlı terör örgütlerinin elebaşları ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler, dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz.

SİYASETTE İTTİFAK DÖNEMİ

AK Parti ve MHP olarak Yenikapı ruhuna sahip çıkmaya devam ediyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı ile genel seçimlerde birlik ve beraberlik devam edecek. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören seçimlerde Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Cumhur İttifakı'na bile laf edenler var. CHP değli miydi, referandumda hayır cephesini açan. Bu işleri korsan olarak yapıyorlardı, şimdi gizli saklı yok. Herkes nerede duracağına karar versin. Siyasi partilerin, seçmenlerin yakınlaşması kardeşliğimizin güçlenmesine de vesile olacak. Kim hangi yolda gidecekse kim kimle beraber olacaksa kararını versin ona göre vatandaşın önüne çıksın. Millet kimin kiminle saf tuttuğunu kime neye oy verdiğini açıkça görecek. Bu sistem Türkiye'nin geleceği için faydalı bir sistemdir. Bazıları bu işten çok rahatsız. Daha görüşmeler başlamadan çamur atmaya başladı muhalefet."